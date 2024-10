Sete vítimas de emboscada a cruzeirenses seguem internadas; nove são liberadas

Sete torcedores, vítimas da emboscada de palmeirenses contra integrantes de uma uniformizada do Cruzeiro, seguem internados e nove foram liberados. As informações são da prefeitura de Mairiporã, cidade da região metropolitana de São Paulo onde aconteceu o incidente na madrugada de domingo (27).

Os nove pacientes já liberados foram atendidos no Hospital Anjo Gabriel. Eles apresentavam lesões de menor gravidade, sem necessidade de abordagem ou intervenção por outras equipes e setores. Os torcedores, então, foram medicados e puderam deixar a clínica.

Sete vítimas estão internadas. Entre eles, um foi transferido a um hospital particular, três foram encaminhados à Santa Casa de São Paulo e um está no Hospital Albano, em Franco da Rocha.

Dois pacientes seguem no Anjo Gabriel, em Mairiporã, estão em estado estável e aguardam por vagas para a realização de cirurgia em serviços de referência do estado.

A INVESTIGAÇÃO

Em contato com a reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP) informou que o caso foi registrado como homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos na Delegacia de Mairiporã, que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

Agora, a investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão as Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) para a identificação e responsabilização dos envolvidos. Ninguém foi preso até o momento.

A EMBOSCADA

Uma emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, deixou um morto e 17 feridos na madrugada do domingo (27). Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte.

José Victor Miranda morreu aos 30 anos após sofrer queimaduras e lesões graves provocadas por barras de ferro.

Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro. Eles foram surpreendidos pelos palmeirenses que carregavam artefatos como barras de metal e madeira e atearam fogo no ônibus em que estavam.

As agressões teriam começado por volta de 5h20 no quilômetro 65 da Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã.