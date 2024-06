Sessão pipoca em Diadema promove reflexão sobre as diferenças

“É a melhor forma de passar meu aniversário: com pipoca, refrigerante e muito conhecimento”, conta Melissa, de 10 anos, sobre a Sessão Pipoca, que exibiu o filme “O Milagre de Anne Sullivan”, nesta terça-feira (11/06), na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira (BIIN), em Diadema. O evento faz parte da programação cultural de 20 anos do local, que promove atividades de 10 a 14 de junho.

A bibliotecária do equipamento, Angelina dos Santos, explica como o filme se relaciona com a proposta da biblioteca. “O longa conta a história de Anne Sullivan, uma professora que tenta fazer com que sua aluna cega, surda e muda, Helen Keller, se adapte ao mundo à sua volta”, afirma. “Decidimos passá-lo aqui para a comunidade, porque se encaixa com todas as dinâmicas e a proposta dessa unidade, que virou referência no atendimento às pessoas com deficiência nesses últimos 20 anos”, complementa Angelina.

Daiane Januário, de 42 anos, destaca a relevância da atividade não apenas como entretenimento, mas sim como educação para inclusão. “É muito necessário mostrar um filme desses a essa nova geração de adolescentes e adultos que está vindo”, explica. “Todos nós precisamos aprender a lidar com as diferenças e ajudar quem precisa desde pequenos. Isso que é viver em sociedade”, completa.

Adriana Fidelis, de 39 anos, trouxe companhia para essa tarde diferente. “Minha filha praticamente me arrastou até aqui. As férias estão chegando e nem sempre temos tempo para passar com nossos filhos”, compartilha. “É uma forma de se divertir e aprender ao mesmo tempo!”, finaliza.

Histórico

A Biblioteca Nogueira surgiu, em 1992, como uma sala no Centro Cultural Nogueira e, como um diferencial, recebeu o acervo em Braille já existente na Biblioteca Olíria Campos Barros. Em 2001, o Centro de Atenção à Inclusão Social (CAIS) da Secretaria de Educação de Diadema recebeu um prêmio por sua atuação na área pedagógica com as pessoas com deficiência. Essa vitória deu origem à criação de uma Biblioteca Braille localizada no Vila Nogueira, por conta da proximidade à linha de trólebus e, consequentemente, ao fácil acesso da população.

O prédio antigo foi demolido e ampliado para 440m². Em 16 de junho de 2004 foi inaugurado como Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira e vem atuando na prestação de serviços para o público portador de deficiências, por meio de eventos ligados à literatura e às oficinas culturais. Em 2023, a biblioteca foi eleita em uma pesquisa realizada em 2021 e 2022 pela doutora em história e pesquisadora do Museu de Artes de São Paulo (MASP), Mariana Oliveira Arantes, o equipamento cultural mais acessível entre 34 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Serviço

10 a 14 de junho de 2024

Aniversário de 20 anos da Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira (BIIN)

Local: Rua Bernardo Lobo, 263, Vila Nogueira

Programação

12/06 – Quarta-feira

14h – Sarau BIIN junino

13/06 – Quinta – feira

10h e 13h30 – Sessão pipoca para crianças – filme com tradução e interpretação em Libras

14/06 – Sexta–feira

9h – Exibição de vídeo-depoimento dos frequentadores da BIIN

10h – Mesa-redonda: “Da biblioteca ramal à Biblioteca Interativa” – com Prof. Dr. Edmir Perrotti e Profa. Dra. Ivete Pieruccini (ECA-USP), mediação de Sônia Bertolani

13h30 – Apresentação artística com oficinandos de Libras

14h – Relato de Experiência: “Dos livros a formação de multiplicadores” – com Rede de Leitura Inclusiva da Fundação Dorina Nowill para Cegos, mediação de Angelita Garcia

15h – “Bibliotecas e Acessibilidade cultural: avanços e desafios além do livro”, com Mariana Oliveira Arantes (Roteiro Cultural Acessível), participação do GT FEBAB Bibliotecas Inclusivas, mediação de Angelita Garci

16h – Confraternização com bolo de aniversário