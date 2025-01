Sessão no Planetário Ibirapuera aborda mudanças climáticas e conservação ambiental

O Planetário Ibirapuera se prepara para mais uma sessão especial ao vivo, desta vez dedicada a um tema urgente: as mudanças climáticas e o impacto das ações humanas no universo. Nos dias 25 de janeiro, às 17h, e 26 de janeiro, às 15h, o espaço, administrado pela Urbia, oferecerá uma experiência fascinante conduzida por Mirian Castejon, que levará o público a uma imersão em que ciência, astrobiologia e conservação da biodiversidade se encontrarão.

A apresentação abordará questões fundamentais sobre como as atividades humanas afetam o clima e destacará o papel da astrobiologia no estudo da vida no universo, oferecendo novas perspectivas para adoção de estratégias sustentáveis. Com uma abordagem científica e acessível, o público será incentivado a refletir sobre práticas de consumo consciente e compreender a importância da conservação ambiental.

Os ingressos estão disponíveis no Urbiapass, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). A sessão é indicada para todas as idades.

Sessão especial ao vivo “Mudanças Climáticas e o nosso lugar no Universo” no Planetário Ibirapuera

Data: 25 de janeiro, às 17h, e 26 de janeiro, às 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Público: livre para todos os públicos

Ingressos: Urbiapass