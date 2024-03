Sessão ABC exibe gratuitamente o filme “Kobra Auto Retrato” na Cinemateca Brasileira

A próxima Sessão ABC, evento realizado pela Associação Brasileira de Cinematografia – ABC desde 2002, exibirá gratuitamente o filme “Kobra Auto Retrato”, dirigido por Lina Chamie, que também assina o roteiro e a montagem, no dia 16 de março, sábado, às 19h, na Cinemateca Brasileira.

Após a exibição do longa, acontece um debate com as presenças da diretora, do diretor de fotografia Lauro Escorel, ABC, do mixador e editor de som Pedro Noizyman e do colorista Henrique Reganatti. A mediação será do diretor de fotografia Cesar Ishikawa.

SINOPSE

Em uma noite de insônia, Kobra revê sua vida desde a infância difícil na periferia até o sucesso mundial como muralista. Os acontecimentos se desenrolam entre a realidade e o sonho, desde o grafite ilegal nas ruas de São Paulo até pintar grandes murais em mais de 30 países. Kobra, que representa tantos outros em suas batalhas, passa a entender o poder da arte de rua como voz política e democrática.

SESSÃO ABC “KOBRA AUTO RETRATO”

Sábado, 16 de março, às 19h, com debate após a exibição

CINEMATECA BRASILEIRA

Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

Horário de funcionamento

Espaços públicos: de segunda a segunda, das 08 às 18h

Salas de cinema: conforme a grade de programação.

Biblioteca: de segunda a sexta, das 10h às 17h, exceto feriados

Sala Grande Otelo (210 lugares + 04 assentos para cadeirantes)

Sala Oscarito (104 lugares)

Retirada de ingresso 1h antes do início da sessão