Sesi-SP premia municípios com os melhores resultados na alfabetização

Educadores e autoridades estaduais e municipais lotaram o Teatro do Sesi-SP, na capital paulista, para a segunda edição do Prêmio PAR, na terça-feira (3/12), que destaca os municípios paulistas com melhor resultado na alfabetização na idade certa – até o segundo ano do Ensino Fundamental.

A iniciativa do Sesi-SP é fruto de uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em prol da educação. Os oito municípios premiados foram Ouroeste, Barra do Turvo, Santa Mercedes, Fernando Prestes, Pedreira, Itajobi, Birigui e Santa Isabel.

Parcerias com os municípios – Representando o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Josué Gomes da Silva, o superintendente do Sesi-SP, Alexandre Pflug, lembrou que as duas entidades prezam pela educação e entendem seu papel para impactar positivamente a sociedade.

Em sua fala, Pflug contou que um dos objetivos do presidente Josué, quando assumiu as entidades, a partir de 2022, era “fazer o Sesi-SP dar as mãos aos municípios para melhorar a educação pública do Estado de São Paulo”.

Na atual gestão, foram criados vários programas educacionais que priorizaram a recomposição de aprendizados perdidos na pandemia, a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática, bem como a inclusão.

“E hoje estamos aqui por conta do Programa Alfabetização Responsável, que atendeu mais de 420 municípios parceiros”, disse Pflug. Além da premiação, o Sesi-SP oferece para todos os municípios paulistas este programa, gratuito, que proporciona formações presenciais para professores e gestores. O objetivo é desenvolver estratégias e recursos pedagógicos que fortaleçam o processo de alfabetização de crianças na rede pública.

O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, prestigiou a cerimônia de premiação e expressou seu apreço pelo Sesi-SP e seus programas educacionais. “Admiro muito a instituição e o trabalho que vocês realizam”, disse. O Sesi-SP e o poder público estadual pretendem intensificar as parcerias.

Em uma noite de celebração, todos os foram premiados destacaram em suas falas a importância da educação para a sociedade e agradeceram à iniciativa do Sesi-SP e da Fiesp em promover a premiação.

O prefeito de Birigui, Leandro Milani (Republicanos), destacou o esforço realizado para melhorar os indicadores da educação na cidade e dividiu o reconhecimento recebido com os profissionais de educação do município.

“Conhecimento ninguém tira de você. Você pode perder dinheiro, status, mas conhecimento permanece. Esse trabalho que fazemos em Birigui envolve mais de mil profissionais da educação municipal e dedico este prêmio a cada um deles”, afirmou. “Agradeço ao Sesi-SP pelo trabalho que fazem e por esse reconhecimento ao trabalho dos municípios”.

A importância de ter parceiros foi o mote da fala de agradecimento do prefeito de Santa Isabel, Carlos Augusto Chinchilla Alfonzo (Podemos). “Sozinho não conseguimos resolver tudo, mas com parceiros podemos fazer muita coisa. Com a Fiesp e o Sesi-SP temos tido grande sucesso em programas esportivos e educativos”, reconheceu.

Critérios – Com o objetivo valorizar os avanços na alfabetização na idade certa, a premiação reforça o compromisso das duas instituições da indústria paulista com a qualidade da educação pública e a implementação de políticas educacionais eficazes.

Todos os 645 municípios do estado de São Paulo foram avaliados com critérios que consideraram o desempenho das redes municipais e o nível socioeconômico das cidades, entre outros pontos. Este processo de análise técnica foi realizado com o apoio de organizações como Canal Futura, Instituto Ayrton Senna e Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo.

Como reconhecimento, os municípios premiados recebem, em regime de comodato, um laboratório educacional “SESI Maker”, que inclui equipamentos, mobiliário e ferramentas, além de orientação especializada para seu funcionamento.