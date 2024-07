SESI-SP e Prefeitura de Diadema abrem 120 vagas no Futebol Feminino

O Sesi-SP e a Prefeitura de Diadema assinaram nesta quinta-feira, dia 27, o convênio que formalizou a parceria de transferência de tecnologia para o desenvolvimento do Futebol Feminino no município, por meio do programa Sesi Esporte. O projeto visa atender meninas de 8 a 15 anos de idade, inicialmente, com 120 vagas.

As inscrições já estão abertas no Centro de Atividades Esportivas – CAT Sesi Diadema. Os pais ou responsáveis legais precisam comparecer com RG e CPF deles e das alunas. As aulas se iniciam no mês de agosto, com quatro turmas formadas, divididas por faixa etária.

A coordenadora de Desenvolvimento do Futebol Feminino no Sesi-SP, Mirella Cagiliari, explicou como a comunidade se beneficia dessa iniciativa. “Além de dar a essas meninas a oportunidade de, futuramente, participarem das turmas de formação esportiva e competições da Liga Sesi, a proposta visa algo mais, prepará-las para a vida adulta, incentivando o desenvolvimento da autoconfiança, do empoderamento, para que elas possam enfrentar melhor os desafios da vida, que com certeza virão”, destacou.

“Nosso papel é facilitar abrindo as portas, convidando atletas e a comunidade a participar. No esporte não há contradição, seja ele de alto rendimento, de competição, o esporte de lazer, o esporte de interação, comunitário, participativo e social. Ele é sempre transformador”, declarou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, logo após a assinatura da parceria.

Por fim, o gerente de Esporte e Lazer do Sesi-SP, André Avallone, falou sobre a importância do esporte para a instituição. “O esporte no Sesi-SP é uma ferramenta que leva bons exemplos para os alunos, famílias e sociedade. Então, acreditamos que o futebol feminino é um olhar novo, que leva a mulher para o campo e para onde mais ela quiser. Elas vão jogar, viajar, competir, e isso tudo soma aprendizados, valores e experiências”, enfatizou.

Também participaram da solenidade o gerente regional do Sesi-SP no ABC, Mário Quaranta e o coordenador de relações com a indústria e comunidade, Gabriel Segalla, além de autoridades municipais e atletas da cidade que irão representar Diadema na edição 2024 dos Jogos Regionais.

Futebol Feminino no Sesi

Desde agosto de 2023, o Sesi-SP busca auxiliar no incentivo e investimento na formação esportiva do futebol feminino por meio do Programa Sesi Esporte. A modalidade está presente em onze polos diferentes espalhados pelo Estado, com aulas gratuitas divididas de acordo com a faixa-etária.

O projeto tem como objetivo contribuir para a promoção da equidade de gênero, a valorização da mulher e a ampliação da gama de possibilidades de atuação com o esporte feminino, além de democratizar o acesso a modalidade e fazer um trabalho a longo prazo, desde a formação inicial até a profissionalização.

Atualmente, o projeto soma mais de 1700 alunas, entre elas, um grupo que participa do desenvolvimento do Treinamento Esportivo, cujo objetivo é aperfeiçoar as capacidades esportivas para fins competitivos. Toda estrutura utilizada é custeada pelo Sesi-SP, desde uniforme, até lanches e viagens. Para 2025, as equipes que se destacarem vão jogar nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-15 da Federação Paulista de Futebol.