SESI-SP abre vagas para pós-graduação gratuita ‘Matemática²’ em São Bernardo

A Faculdade SESI de Educação está com inscrições abertas para vagas remanescentes do curso de Especialização em Práticas Educacionais para o Ensino da Matemática, destinado a professores habilitados da rede estadual paulista e SESI-SP. Os professores interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro de 2025. O Matemática², curso presencial e gratuito, faz parte da iniciativa Sesi Para Todos e é uma parceria com a Escola de Formação dos Profissionais da Educação Paulo Renato Costa Souza (EFAPE)/SEDUC-SP.

Com início previsto para 10 de março de 2025, o curso tem carga horária total de 360 horas e duração aproximada de 18 meses. As aulas ocorrerão em dias alternados, podendo ser às segundas e quartas-feiras, das 19h às 23h, ou aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h, dependendo da turma escolhida.

Neste primeiro semestre de 2025, a especialização é oferecida nos municípios de São Bernardo do Campo, Cubatão, Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Osasco e Santa Bárbara d’Oeste. O programa faz parte de um plano escalonado que, ao longo de 10 anos, expandirá gradualmente os polos e as turmas para atender todo o estado de São Paulo.

Organizada em três módulos, a formação combina conteúdos voltados ao ensino da Matemática (60%), conhecimentos pedagógicos gerais (20%) e atividades práticas, como planejamento, aplicação e avaliação de aulas, que culminam na elaboração de um TCC (20%).

Segundo Adilson Dalben, Supervisor de Projetos de Formação do SESI-SP, o curso adota metodologias colaborativas, incentivando os professores-cursistas a assumirem papéis tanto de “aprendentes” quanto de “ensinantes“, com foco na resolução de problemas.

Os professores da rede estadual de ensino paulista interessados em participar, e que atendam aos critérios dispostos em edital, poderão se inscrever no site faculdadesesi.edu.br/posmatematica. Os professores do SESI-SP, habilitados de acordo com a regional em que atuam, serão notificados pela entidade e poderão se inscrever via Secretaria.

SERVIÇO:

GRATUITO

Curso de Especialização em Práticas Educacionais para o Ensino da Matemática, destinado a professores habilitados da rede estadual paulista.

Inscrições até o dia 18 de fevereiro no site clicando aqui .

. Início das aulas: 10 de março.