SESI-SP abre vagas para orquestra formada por jovens instrumentistas

Com o intuito de valorizar o talento de jovens músicos e musicistas de todo o estado de São Paulo, cuja carreira no ramo musical ainda está começando, o SESI-SP, junto à Fundação Bachiana, criou a Orquestra Bachiana Jovem SESI-SP, um projeto social e artístico. Idealizada pelo maestro João Carlos Martins, a iniciativa visa auxiliar no aprimoramento técnico e desenvolvimento social de seus integrantes.

Jovens instrumentistas entre 18 e 27 anos podem se inscrever nas vagas complementares (remanescentes, substituições ou suplências), conforme necessidade, distribuídas por instrumento, incluindo piano, percussão, trompa, trompete, trombone, fagote, oboé, clarinete, flauta, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. Algumas vagas para músicos e musicistas que tocam fagote, oboé ou violino são para início imediato. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 24 de maio de 2025, on-line, aqui. Demais candidatos podem ser convocados até o final do processo, de acordo com a demanda.

Os jovens aprovados no processo seletivo, mediante necessidade e disponibilidade de vagas, receberão uma bolsa-auxílio e participarão de atividades semanais, como aulas e ensaios coletivos, que acontecerão no Teatro do SESI-SP, do Centro Cultural Fiesp, e, posteriormente, no Centro Cultural SESI Itaquera, além da Fundação Bachiana, podendo, ainda, ocorrer em outras localidades, a exclusivo critério do SESI-SP. Para mais informações, acesse o regulamento completo no site: https://www.sesisp.org.br/cultura/orquestra-bachiana-jovem-sesi-sp .