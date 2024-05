Sesi São Bernardo recebe atletas na segunda etapa da Liga SESI-SP de Natação

A segunda etapa da Liga SESI-SP de Natação foi disputada em São Bernardo do Campo, no último sábado, 25. A competição é exclusivamente desenvolvida pelo SESI-SP para atletas de 10 a 16 anos, através do treinamento esportivo, e visa promover o desenvolvimento da modalidade Natação, com o objetivo de ampliar as experiências esportivas e permitir aos jovens que vivenciem na prática os valores do esporte. Além dos donos da casa, o torneio contou com a presença de atletas das cidades de Osasco, Guarulhos e Suzano, além das equipes Júnior e Sênior, promovendo a Pedagogia do Exemplo. Na piscina, nomes como Alexia Assunção, Gustavo Santos, Julia Gomes, Lorrane Ferreira, Pedro Spajari, Thaiana Melissa, Vinícius Assunção, Bruno Dutra, Henrique Takahashi e Gabriel Machuco.

Para o Supervisor de Esporte do SESI-SP, André Avallone, o campeonato foi extremamente importante para o desenvolvimento dos atletas, pois é uma oportunidade de incentivar as crianças a competirem, a fazerem o que elas têm feito durante a semana, além de destacar todo trabalho dos treinadores em ensinar a saber vencer, perder, corrigir os erros e realizar acertos. O supervisor ainda agradeceu a presença dos atletas mais velhos durante as provas. “É um momento de prova, um momento em que as crianças precisam passar. Por isso é importante agradecer aos atletas mais velhos, mais experientes, por estarem aqui podendo mostrar para eles tudo que eles já viveram como atletas profissionais da Natação”, disse ele.

Vale destacar que, desde 2013, a Liga Sesi-SP Treinamento Esportivo celebra um ano inteiro dedicado à formação de futuros atletas. Trata-se de um dos maiores eventos esportivos promovidos por uma instituição privada que aposta, entre outras áreas de atendimento, na promoção ao talento esportivo.