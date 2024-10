Sesi São Bernardo organiza Feira de Profissões aberta à comunidade 

No sábado, 19 de outubro, acontece a 4ª edição da Feira de Profissões promovida pelo Sesi São Bernardo do Campo. O evento, gratuito e aberto à comunidade, foi planejado para auxiliar os alunos em suas escolhas profissionais futuras. O projeto visa alcançar quatro pilares: orientação profissional, aprendizado sobre processos seletivos, experiências práticas e networking.

Para a Diretora Patrícia Camolesi, esta é uma oportunidade de os alunos conhecerem diversas Instituições de ensino superior, instituições técnicas, centros de intercâmbio e empresas de estágio, além de esclarecerem dúvidas sobre as carreiras que desejam seguir.

Também será um momento valioso sobre profissões, vestibulares e ENEM –Exame Nacional do Ensino Médio.

“O evento será organizado em salas temáticas exclusivas para cada instituição participante, onde ocorrerão atividades como: minicursos, palestras, vivências práticas, atendimentos especializados, exposição de materiais, sorteio de brindes, e bate-papos com profissionais de diferentes áreas”, explica Patrícia.

Realizada desde 2022, a Feira de Profissões possibilita aos alunos uma vivência significativa. Os temas trazidos pelos palestrantes são escolhidos pelos próprios estudantes do Sesi, o que representa um evento de relevância educacional para a comunidade estudantil.

Entre as instituições confirmadas estão: Fatec, ESPM, Insper, FEI, IGA, USCS, Faculdade Sesi de Educação, Mackenzie, Anhanguera, Centro Universitário São Camilo, Unip, Fiap, Instituto Mauá de Tecnologia, Anhembi Morumbi, Fundação Santo André, Faculdade Senai, entre outras.

Serviço:

Data: 19 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: Das 13h30 às 16h

Local: Sesi São Bernardo do Campo

Endereço: Rua Suécia, 900 – SBC

Entrada: Portaria 1

Público-alvo: alunos, familiares e amigos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

Obs.: não é necessário realizar inscrição prévia.