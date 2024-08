Sesi São Bernardo apresenta Bachiana Filarmônica no dia 30 de agosto

O SESI São Bernardo receberá, no dia 30 de agosto, a Bachiana Filarmônica SESI-SP. A orquestra irá presentear o público com clássicos da música erudita e popular sob a regência do Maestro Wallas Pena (regente assistente do Maestro João Carlos Martins), e com participações do Tenor Jean William e do Pianista Davi Campolongo.

Mantida pelo SESI-SP e com a direção artística do maestro João Carlos Martins, a Bachiana é formada por jovens e experientes músicos de diversas idades. Além, de representar ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes,

a orquestra promove a difusão cultural ao mesmo tempo em que contribui para a formação de talentos, abre múltiplas oportunidades profissionais e leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros.

SERVIÇO:

Bachiana Filarmônica SESI-SP – regência do Maestro Wallas Pena

Local: SESI São Bernardo do Campo

Endereço: Rua Suécia 900, São Bernardo do Campo, SP

Data e horário: 30/08, às 20h

Duração: 60 min

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita.

Retirada dos Ingressos