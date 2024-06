Sesi Santo André convida jovens para seletiva do Atletismo Paralímpico

O Sesi Santo André promoverá uma seletiva de Atletismo para jovens atletas, no dia 06 de julho, sábado, das 09h às 12h. Podem participar da avaliação pessoas com deficiência física e baixa visão, nascidos entre os anos de 2006 e 2010. Os interessados devem comparecer ao Centro de Atividades – CAT com vestimenta adequada para prática esportiva.

Esta ação tem como enfoque principal oferecer a crianças com alguma deficiência física, visual ou intelectual a oportunidade de contato com o esporte, além de formar atletas para a equipe de rendimento de base da modalidade. O técnico da equipe paralímpica do SESI-SP, Daniel Biscola, explicou como a seletiva funcionará. “Normalmente, nós realizamos quatro atividades: força, velocidade, resistência e, às vezes, alguma atividade coordenativa para verificar as aptidões da criança”, disse.

Ele também falou sobre o processo após a avaliação e o que espera atingir com essa iniciativa. “Lógico que o objetivo final é formarmos atletas que vão poder aparecer nos Jogos Paralímpicos, campeonatos mundiais, como nós já temos hoje, mas eu acho que o objetivo principal, e o primeiro, é aproveitar o esporte como algo transformador para a vida das pessoas, principalmente para quem tem alguma deficiência”, finalizou.

Serviço

Seletiva de Jovens para o Atletismo Paralímpico

Data: 06/06/2024

Local: CAT Santo André (Pça. DR. Armando de Arruda Pereira, 100 – Sta. Terezinha – Santo André)

Horário: 09 às 12h

Traje: Roupa adequada para a prática esportiva