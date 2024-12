SESI promove férias com aprendizado em sustentabilidade e cidadania

O Super Férias do SESI retorna com uma programação que une diversão e aprendizado. Nesta edição, as atividades abordarão conceitos de sustentabilidade e cidadania, incentivando crianças a compreenderem a importância de cuidar do planeta desde cedo. No ABC, as unidades Santo André, Mauá e São Bernardo do Campo já estão com inscrições abertas e podem ser feitas nas secretarias, até o preenchimento das vagas.

A iniciativa é uma excelente opção para ocupar o tempo livre no recesso escolar, oferecendo atividades práticas e lúdicas que promovem o bem-estar físico, mental e social. Os participantes poderão praticar esportes, aprender novos conceitos, fazer amigos e se divertir em um ambiente seguro e acolhedor, com monitores especializados.

A programação inclui atividades para crianças 06 a 12, contando com uma estrutura completa, como piscinas, quadras, campos e áreas livres. Além disso, os preços são acessíveis.

“Acreditamos que é possível ensinar valores fundamentais de forma leve e divertida. O Super Férias é uma oportunidade de oferecer momentos de lazer com propósito, estimulando o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes”, afirma Mário Quaranta, Gerente Regional do SESI no ABC.

Mais do que lazer, o Super Férias traz experiências que estimulam habilidades importantes para a vida. Realize a inscrição e garanta a participação do seu filho nessa experiência única. As vagas são limitadas!

SERVIÇO:

Super Férias Sesi SANTO ANDRÉ – Janeiro 2025

De 14 a 17/01 e 21 a 24/07. Das 13 às 17h

Endereço: Pça. Dr. Armando de Arruda Pereira, 100 – Sta. Terezinha

Inscrições na Secretaria da unidade

Valor da semana: R$ 150,00 por criança

Lanche não incluso (enviar lanche e garrafinha d’água para cada criança)

Super Férias Sesi SÃO BERNARDO DO CAMPO – Janeiro 2025

De 14 a 17/01 e 21 a 24/07. Das 13 às 17h

Endereço: R. Suécia, 900 – Assunção, SBC

Inscrições na Secretaria da unidade

Valor da semana: R$ 150,00 por criança

Lanche não incluso (enviar lanche e garrafinha d’água para cada criança)

Super Férias Sesi MAUÁ – Janeiro 2025

De 07/01 a 31/01. Das 13 às 17h

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 237 – Jardim Zaíra

Inscrições na Secretaria da unidade

Valor da semana: R$ 85,00 por criança (Exclusivo para clientes SESI)

Lanche não incluso (enviar lanche e garrafinha d’água para cada criança)

*Para crianças de 05 a 12 anos