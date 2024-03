Sesi Itapetininga recebe filmes da 19ª Mostra Internacional do Cinema Negro

Entre os dias 03 de abril a 22 de maio, o Sesi Itapetininga recebe uma programação com dez filmes que celebram o cinema negro e fortalecem a importância da conscientização para a luta antirracista, parte da 19ª Mostra Internacional do Cinema Negro (MICINE).

O festival se concentra no tema “D’África à diáspora: o pensamento antirracista de Kabengele Munanga”, renomado professor e antropólogo, conhecido por seu trabalho pioneiro no estudo do racismo no Brasil. A mostra também serve como uma oportunidade para dialogar sobre os impactos dos 20 anos da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no Brasil.

O SESI-SP é uma instituição que trabalha pela educação de forma ampla e onde a cultura é parte importante desse processo. “É com muita satisfação que abrimos nossos espaços para a Mostra Internacional do Cinema Negro, pelo segundo ano consecutivo. Assim como este projeto, todas as iniciativas desenvolvidas pelo SESI-SP ou que atuamos como parceiros e apoiadores visam à formação de novos públicos em artes, democratizam e expandem o acesso à cultura, além de incentivar a produção e a difusão de obras das mais variadas vertentes artísticas”, reforçou a gerente executiva de Cultura do SESI-SP, Debora Viana.

Sobre a 19ª Mostra Internacional do Cinema Negro

Com criação e curadoria do professor Celso Luiz Prudente, o SESI-SP participa, pela segunda vez, da Mostra Internacional do Cinema Negro – MICINE, que chegou a sua 19ª edição em 2023.

Durante os encontros, idealizados com a perspectiva de ser um projeto acadêmico e cultural que reforçou o respeito à diversidade e à inclusão, foram realizadas diversas atividades que celebraram principalmente o cinema negro. A programação de filmes contemplou longas e curtas-metragens que foram exibidos no Centro Cultural Fiesp e uma série de palestras, painéis, mesas-redondas e homenagens.

Agora, em 2024, alguns dos filmes participantes serão exibidos em unidades do SESI-SP nas cidades de Araraquara, Araras, Atibaia, Birigui, Campinas, Cosmópolis, Franca, Itapetininga, Jundiaí, Limeira, Ourinhos, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo (unidade Sesi de AE Carvalho) e Sorocaba.

SERVIÇO

Período: 03 de abril a 22 de maio

Local: Teatro Sesi Itapetininga – Av. Padre Antônio Brunetti, 1360

Reservas: Meu Sesi

Mais informações: Ligue (15) 3275-7920 / Envie uma mensagem para (15) 99839-8846

Gratuito

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Data: 03 de abril, quarta-feira

Horário: 14h

Filme: “Awurê na Bahia – A rota do samba de roda”

Classificação indicativa: Livre | Duração: 138 min

Data: 10 de abril, quarta-feira

Horário: 10h

Filme: “Mimbó” e “Caminhos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara”

Classificação indicativa: Livre | Duração: 73 min

Data: 17 de abril, quarta-feira

Horário: 10h

Filme: “Cidade Correria”

Classificação indicativa: 12 anos | Duração: 83 min

Data: 24 de abril, quarta-feira

Horário: 19h

Filme: “Kabenguelê: O griô antirracista” e “Enití Lànà – Aquele que abre o caminho”

Classificação indicativa: Livre | Duração: 66 min

Data: 01 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Filme: “A Mãe de Todas as Lutas”

Classificação indicativa: 14 anos | Duração: 84 min

Data: 08 de maio, quarta-feira

Horário: 10h

Filme: “Vivendo no limite”

Classificação indicativa: 12 anos | Duração: 88 min

Data: 15 de maio, quarta-feira

Horário: 10h

Filme: “Memórias Afro-Atlânticas”

Classificação indicativa: Livre | Duração: 76 min

Data: 22 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Filme: “Filhos de João – O Admirável Mundo Novo Baiano”

Classificação indicativa: 14 anos | Duração: 75 min

