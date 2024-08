Sesi Itapetininga recebe a mostra ‘Ecotoy GPT: as embalagens têm muito a dizer’

O Espaço Galeria do Teatro do Sesi Itapetininga, no qual o foyer do teatro se transforma em plataforma expositiva, recebe novidade: a exposição “Ecotoy ART GPT: as embalagens têm muito a dizer”! A exposição une arte, reciclagem e inteligência artificial. A mostra terá a abertura na sexta-feira, dia 16/08, às 19h e estará disponível ao público a partir de 17 de agosto a 24 de novembro de 2024, às segundas-feiras, das 08h30 às 14h30; terças a sextas-feiras, das 08h30 às 20h; sábados, das 14h às 20h. A entrada é gratuita e não precisa agendamento.

O projeto Ecotoy ART GPT é a união da arte, sustentabilidade e tecnologia para dar vida as obras de arte com embalagens reutilizadas que seriam destinadas ao lixo. A exposição, com curadoria de Ricardo Lima de Mello, reúne 12 artistas em uma jornada criativa e de conscientização ambiental. Utilizando embalagens descartadas e técnicas variadas, os artistas dão vida à 15 obras de toy art sustentável, utilizando agentes de inteligência artificial generativa pré-treinada (GPT), para que conheça mais sobre a história da obra e sobre educação ambiental.

As embalagens têm muito a dizer e a ensinar! Na exposição, a utilização da tecnologia permite que o público interaja com as obras treinadas pelos próprios artistas. Serão realizadas ainda, visitas educativas guiadas para os alunos mediante inscrição.

A exposição contará também com recursos de acessibilidade como a audiodescrição, permitindo a compreensão dos bonecos pelos mais variados públicos. Pessoas com deficiência visual ou baixa visão também poderão tocar a obra Pato Galático da artista Sara Mello, desenvolvido especialmente para essa edição, onde suas formas e texturas serão reveladas pelo tato.

SERVIÇO DA EXPOSIÇÃO:

Temporada: 17 de agosto a 24 de novembro de 2024

Horários para visitação: segunda-feira, das 08h30 às 14h30; terça a sexta-feira, das 08h30 às 20h; sábado, das 14h às 20h

Local: Foyer do Teatro Sesi Itapetininga – Av. Padre Antônio Brunetti, 1360