Sesi Diadema tem programação especial de férias 

O Sesi Diadema preparou uma programação superespecial para as férias de janeiro de 2025.

De 06 a 10 e de 13 a 17 de janeiro, a criançada de 06 a 12 anos, poderão se divertir com: brincadeiras com água, jogos esportivos, oficinas, brincadeiras cantadas, jogos cooperativos e muito mais.

As atividades vão acontecer de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, e será GRATUITO para clientes com carteirinha. A alimentação não está inclusa.

Para realizar a inscrição, basta procurar a Secretaria Única da unidade. Vagas limitadas.