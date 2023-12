Sesi Diadema recebe show de Rock neste sábado (16/12)

O Sesi Diadema receberá neste sábado (16/12), às 14h, o show “Rock Brazuca 80!” que promete trazer na memória das pessoas um pouco da década de 80, em uma apresentação repleta de músicas de bandas variadas.

O espetáculo será apresentado pela banda Estado Urbano, composta pelo pianista (Claus Andreson), o guitarrista (Daniel Messias), o vocalista (Fabio Monteiro) o baixista (Sérgio Vivaldo) e o baterista (Rogério Vivaldo).

O grupo foi criado em 2017, surgindo de uma reunião de amigos que tinham em comum a paixão pela música e possuem em sua trajetória tributos a Legião Urbana e a disseminação do rock nacional.

Os ingressos podem ser reservados gratuitamente pelo Meu Sesi ou os interessados podem chegar 30 minutos antes e retirar o ingresso no dia do evento.

O show integra o projeto Território Sesi-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.

Serviço:

Banda Estado Urbano – Show “Rock Brazuca 80!”

Data: 16 de dezembro, sábado

Horário: 14h

Local: Sesi Diadema – Avenida Paranapanema, 1.500 – Taboão, Diadema – Ginásio

Entrada gratuita. Reserve seu ingresso no site do Meu Sesi ou chegar 30 minutos antes e retirar o ingresso no dia do evento.