Sesi Diadema promove “Kombi-Baile” com a banda Forró Vila do Sossego 

O clima junino está no ar e o Sesi Diadema não ia ficar de fora. Por isso, no dia 14 de junho, a partir das 19 horas, a festa será por conta da apresentação do projeto “Kombi-Baile”, com a banda Forró Vila do Sossego, que traz em seu repertório canções autorais e releituras de artistas da música popular brasileira. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade, sem restrição de idade. Para participar, basta acessar o [(SESI%20- Cultura – KOMBI-BAILE (sesisp.org.br)]MEU SESI e realizar o cadastro. O número de ingressos é limitado à capacidade do local.

O grupo

Em seus 14 anos de estrada o conjunto traz em seu repertório a musicalidade nordestina somadas às influências musicais urbanas, misturando o popular e o clássico. Dentre os mestres interpretados pela banda estão Luiz Gonzaga, Zé Ramalho e Dominguinhos. O grupo também relembra músicas que fizeram sucesso na década de 1990 com a eclosão do chamado “forró universitário”. Dentre os principais locais em que já tiveram a oportunidade de mostrar seu show em SP, estão o Centro Cultural São Paulo, SESC Interlagos, Centro Cultural, Centro de Tradições Nordestinas e o Centro Cultural Santo Amaro. Além disso, participaram de eventos como a Virada Cultural de São Paulo em 2015, 2017 e 2018, no evento Forró da Garoa e Festival de Inverno de Volta redonda no RJ. O nome da banda é uma homenagem a música “Vila do Sossego” do primeiro disco do cantor e compositor Zé Ramalho, de 1978.

Serviço:

Data: 14 de junho, sexta-feira, 19h às 21h

Entrada gratuita

Classificação livre

Reserva de ingressos no site (SESI – Cultura – KOMBI-BAILE (sesisp.org.br) ou chegar 30 minutos antes e retirar o ingresso no dia do evento (sujeito à capacidade de lotação do local)