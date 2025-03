Sesi-Bauru vence Praia Clube e avança na Superliga Masculina

Na noite da última terça-feira, o Sesi-Bauru conquistou uma vitória significativa na Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 20 em todas as três etapas. O embate ocorreu na Arena Paulo Skaf, em Bauru, e foi um confronto direto entre duas equipes que estavam empatadas em pontos na tabela, mas com os mineiros à frente pelo número de vitórias.

Com este resultado, o Sesi-Bauru alcançou 43 pontos, superando o Praia Clube na classificação e ocupando agora a quarta posição do torneio. O desempenho do time paulista foi destacado pelo ponteiro Lukas Bergmann, que se destacou em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei, somando 17 pontos ao longo da partida. Já o oposto Darlan foi o maior pontuador do jogo, contribuindo com 22 pontos para a vitória.

Após a derrota, o Praia Clube se prepara para um novo desafio, enfrentando o São José dos Campos na próxima sexta-feira, às 21h, no ginásio do UTC em Uberlândia. Por sua vez, no sábado também às 21h, o Sesi-Bauru terá pela frente o Minas, novamente em casa.

No decorrer da partida, o Praia Clube iniciou com um desempenho superior, liderando as ações até que o Sesi-Bauru reagiu. O primeiro set teve momentos decisivos; quando os mineiros abriram uma vantagem inicial de 8 a 4, o técnico Anderson Rodrigues solicitou um tempo técnico que se mostrou eficaz. A equipe da casa conseguiu igualar a contagem e rapidamente assumiu a liderança pela primeira vez.

O Sesi-Bauru não olhou para trás e ao final do set consolidou a vitória parcial com um ataque preciso de Guiga. No segundo set, a equipe paulista voltou determinada e conseguiu estabelecer uma vantagem logo no começo. Apesar da tentativa do Praia de recuperar-se após um pedido de tempo do técnico Magoo, os paulistas mantiveram-se à frente durante a maior parte do set.

Na fase final do segundo set, novamente foi a vez do Sesi-Bauru dominar as ações e fechar em 25 a 20 com um bloqueio eficiente de Robert. Para o terceiro set, embora o Praia Clube tenha tentado reagir e tomado a liderança no décimo ponto, não conseguiu sustentar essa vantagem. A equipe da casa rapidamente retomou o controle da partida e ampliou sua pontuação sem dificuldades.

Com isso, encerraram a partida com mais um set vencido por 25 a 20. O desempenho consistente e as táticas bem aplicadas garantiram ao Sesi-Bauru uma vitória importante na reta final da fase de grupos da Superliga Masculina.