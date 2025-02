Sesi Bauru e Osasco confirmam presença na final da Copa Brasil de Vôlei

No primeiro dia da Copa Brasil de Vôlei, realizado na Arena Multiuso, os finalistas foram definidos após emocionantes partidas que contaram com a presença de mais de três mil torcedores. A competição trouxe à tona a habilidade e a determinação das equipes, culminando em um espetáculo esportivo vibrante.

A abertura da noite foi marcada pelo confronto entre Praia Clube e Sesi Bauru. A equipe do Sesi Bauru demonstrou sua força em quadra, garantindo a vitória com um placar de 3 sets a 1, o que assegurou sua passagem para a final da competição.

Logo em seguida, às 21h, o duelo entre Osasco e Minas proporcionou aos espectadores uma disputa acirrada, onde cada ponto era disputado com fervor. A partida se estendeu até o tie break, onde Osasco saiu vitorioso em uma decisão emocionante, finalizando com um apertado 15 a 13.

A grande final está agendada para este sábado, às 21h, com todos os ingressos já esgotados. Estima-se que aproximadamente 3,5 mil pessoas compareçam à Arena Multiuso para apoiar suas equipes na busca pelo título da Copa Brasil.

Além disso, nos dias 15 e 16 de fevereiro, será a vez das equipes masculinas entrarem em quadra para buscar seu lugar na história da competição.

Com as emoções em alta e as expectativas elevadas, a Copa Brasil de Vôlei promete ser um marco no calendário esportivo nacional.