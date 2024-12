Sesc Verão celebra o legado contínuo de incentivo à prática de esportes e atividades físicas

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, chega em 2025 à importante marca de 30 edições. Entre os dias 04 de janeiro e 16 de fevereiro, em todas as 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo, o público de todas as idades poderá participar de uma programação gratuita e diversificada.

Nesta edição, o Sesc Verão traz como tema “Segue o Jogo!”, celebrando o contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. Desta maneira, a programação visa priorizar o convívio social, a inclusão e a diversidade, tendo como foco não apenas inspirar um estilo de vida ativo, mas também promover experiências duradouras que estimulem todas as pessoas a incorporarem o esporte em suas rotinas.

“O Sesc Verão, como um evento institucional de destaque para o Sesc São Paulo, simboliza o compromisso da instituição com a promoção do lazer, do esporte e das questões sociais que permeiam essas práticas. A cada ano, nas diferentes unidades, o evento proporciona oportunidades para que as pessoas se reúnam e experimentem, na prática, os benefícios do esporte e da atividade física para a qualidade de vida. Além disso, reforça a importância do esporte como um meio de enriquecimento cultural e de integração social, expandindo horizontes e valorizando a saúde e o bem-estar”, enfatiza o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclécio Massaro Galina.

Carol Seixas, Gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo, destaca que “estamos entusiasmados em anunciar que o Sesc Verão deste ano terá como grande destaque o Legado de Prática de Esporte e Atividade Física! As unidades do Sesc São Paulo organizaram uma programação gratuita repleta de possibilidades para todas as faixas etárias e níveis de condicionamento físico. Nesta edição, ressaltamos o poder transformador do Legado de Prática Esportiva e como ele pode impactar vidas de forma positiva. Nosso objetivo é inspirar os participantes a se apaixonarem por uma modalidade e continuarem envolvidos no esporte ao longo de todo o ano”.

A programação do 30º Sesc Verão oferecerá em todas as unidades do Sesc no estado, em espaços públicos e estações de trem da CPTM, uma série de atividades especiais, como aulas abertas, instalações, festivais, apresentações, vivências e recreações esportivas, permitindo que todas as pessoas se conectem, explorem novas modalidades e escolham quais esportes desejam praticar regularmente ao longo do ano e da vida.

Destaques da Programação – Grande São Paulo – A 30ª edição do Sesc Verão oferecerá ao público da capital paulista e da Grande São Paulo centenas de atividades para toda a família, tanto nas unidades do Sesc, quanto em espaços públicos e localidades externas.

Atletas -Dentre os destaques da programação, estão as presenças de importantes nomes que marcaram o esporte nacional, incluindo esportistas que fizeram história nos Jogos de Paris 2024. O público poderá conhecer, em diversas unidades do Sesc na capital e Grande São Paulo, a trajetória e participar de vivências e demonstrações ao lado de atletas como Bia Souza e William Lima (judô); Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane dos Santos, Arthur Nory e Arthur Zanetti (ginástica artística); Caio Bonfim (marcha atlética); Marcel Stürmer (patinação); Bruna Alexandre, Hugo Hoyama, Luca Kumahara (tênis de mesa); Ana Patrícia (vôlei de areia); Tiffany Abreu (vôlei); Gustavo Bala Loka (bmx), entre muitos outros.

E os fãs do vôlei de areia terão ainda uma atividade especial. As duplas Jackie e Sandra e Mônica e Adriana farão uma reedição da final histórica de Atlanta 96 para marcar a abertura do espaço Praia do Centro, no Vale do Anhangabaú.

O esporte paralímpico também marcará presença no Sesc Verão 2025, com a presença de nomes como Rogerinho R9 (futebol de amputados); Debora Menezes (taekwondo); Vitor Tavares (badminton), Carol Santiago (natação), Jerusa Geber (atletismo), Danielle Rauen (tênis de mesa) e Fernando Araujo (skate).

Ambientações – Uma das principais tradições do Sesc Verão é a criação de ambientações e espaços cenográficos, com programação para toda a família, com o objetivo de despertar a vontade da prática de atividades físico-desportivas.

Seguindo esta proposta, será montada no Vale do Anhangabaú, sob o Viaduto do Chá, a ambientação Praia do Centro, quadra de areia e cenografia que remete a uma área de lazer e convivência na praia. O espaço, estará à disposição das pessoas para jogar, experimentar e vivenciar, na areia, esportes e atividades físicas, em aulas abertas e vivências,de modalidades como Vôlei de Praia, Beach Tênis e Futevôlei.

Já o Hall de Esportes do Sesc 24 de Maio receberá a Ocupação Skate, com uma área dedicada ao street e uma mini-rampa. Ainda na região central, o Sesc 14 Bis irá ocupar a praça em frente à unidade, revitalizando os espaços com a pintura e demarcação da pista de corrida e caminhada, ocupando uma área de 1100 m².

Na unidade Bom Retiro, o público terá à disposição o Espaço Sesc Verão, dedicado a uma programação especial com aulas de práticas corporais, lutas, ritmos, ginástica, entre outros. Também dedicado a práticas esportivas para todas as idades, o Ginásio Ônix do Sesc Pinheiros receberá o espaço Legados Esportivos de Transformação Social. Ainda dentro da programação de ambientações, o Sesc Casa Verde montará a Vem Patinar!, pista de patinação em que serão oferecidas aulas abertas e vivências da modalidade.

Nas ambientações em espaços externos, a futura unidade Sesc Galeria realizará, na Praça Ramos de Azevedo, uma programação esportiva com vivências, aulas abertas e oficinas, enquanto o Parque Chico Mendes terá uma instalação com diversidade de programação, sob coordenação do Sesc São Caetano.

No Sesc Pompeia, o Espaço Expressão e Movimento vem com a proposta de Jogos de Expressão, apresentando e valorizando as modalidades deste conjunto, como as ginásticas, esportes sobre rodas e tantas outras atividades que unam técnica e expressão corporal. O espaço conta com atividades como circuito de mini ginástica, tumble track, esportes sobre rodas, parkour e apresentações com diversos atletas destas modalidades.

Aulas Abertas, Demonstrações e Vivências – A programação do Sesc Verão também oferecerá a oportunidade para o público conhecer e praticar diversas modalidades. Dentre as opções estão ginástica artística (Sesc Santana), breaking (Sesc Belenzinho), bike bmx (Sesc Pompeia), ginástica rítmica (Sesc Pinheiros), beisebol (Sesc Santo Amaro), vôlei sentado (Sesc Santo André e Sesc Avenida Paulista) e parkour (Sesc Interlagos).

Por fim, dentre as diversas atividades realizadas em espaços públicos da capital e Grande São Paulo, estão o Passeio Ciclístico coordenado pelo Sesc Santo Amaro e a 1ª Corrida Infantil, na Praça 14 Bis, realizada pelo Sesc 14 Bis. Também em espaço público, mas na Estação CPTM Osasco, haverá recreação esportiva de Basquete 3×3.

