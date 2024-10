Sesc SP realiza a 8ª edição do Experimenta! Comida, saúde e cultura

Entre os dias 15 e 27 de outubro, o Sesc São Paulo realiza a 8ª edição do Experimenta! Comida, saúde e cultura. A ação propõe reflexões sobre a alimentação adequada e saudável e as suas interfaces na sociedade, com mais de 130 atividades em todas as unidades do Sesc, na capital, litoral e interior do estado.

Luiz Galina, diretor do Sesc São Paulo, afirma que “Comer é um direito fundamental, que atua para a manutenção da vida; e a significação da comida transcende o ato cotidiano de comer”. Ao realizar da oitava edição do projeto, “a instituição fomenta a promoção da saúde e destaca diferentes possibilidades na culinária brasileira, priorizando alimentos in natura e minimamente processados e de produção local, com o objetivo de estimular autonomia para escolhas saudáveis e a valorização da nossa cultura alimentar”, completa.

A programação do Experimenta! convida o público a explorar o universo da alimentação muito além do prato. Com uma perspectiva que atravessa questões culturais, sociais e ambientais, essa ação se pauta nos eixos: Comer é cultura; A saúde está na mesa; Diversidade no prato: sabores da natureza; Aqui se planta, aqui se come; Se está na época, tem na feira; Cozinhar é preciso e Conexão comida.

Nas vivências, oficinas e feiras, entre outras ações, o sentido do paladar não será o único a ser despertado. O Experimenta! incentiva seus participantes a ver, ouvir, tatear, sentir e falar sobre a alimentação. A presença de nutricionistas, chefs, cozinheiros, estudiosos da cultura culinária, produtores e coletivos agrícolas promoverá diversas trocas de informações com o público, que também será protagonista. Todos os esforços são para conscientizar sobre a importância individual e coletiva da alimentação saudável e sustentável.

Neste ano, são celebrados os 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde – publicação que apresenta uma classificação para os alimentos, baseada no seu nível de processamento, e defende a importância de priorizar alimentos in natura e minimamente processados. Também aborda aspectos socioculturais da alimentação, como a importância de valorizar o consumo de produtos cultivados localmente, de envolver toda a família nas atividades da cozinha, comer junto, dentre outras. A obra norteia o projeto e é tema de algumas atividades.

A abertura da programação acontece no Sesc Pinheiros, na terça-feira (15/10), a partir das 19h, com o bate-papo “Caminhos Para a Comida de Verdade”. Em celebração ao decênio do Guia Alimentar para a População Brasileira, especialistas conversam sobre a alimentação hoje e como garantir que ela seja adequada e saudável para todas as pessoas. O bate-papo vai contar com a presença do autor da publicação, o professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Criador de uma nova metodologia para classificar os alimentos, Monteiro irá abordar a relevância e atualidade da obra, bem como as suas contribuições no cenário nacional e internacional, fomentando novos saberes e políticas públicas em Alimentação. No palco, também estarão o pesquisador Chris van Tulleken, autor do livro “Gente Ultraprocessada” (Editora Elefante), e a cozinheira Rita Lobo, disseminadora do cozinhar e de outros conhecimentos presentes na obra.

Capital – Além da abertura, Tulleken participa de outra atividade no Experimenta! no dia 16/10, com a palestra sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, das 15h às 17h.

No dia 18/10, às 18h, no Sesc 24 de Maio, e no dia 19/10, às 14h, no Sesc Consolação, acontece a oficina “Azeite Além da Mesa”, com o engenheiro agrônomo Gabriel Tarquinio Bertozzi. Ele vai abordar diferentes aspectos desse ingrediente culinário, como a história, hábitos e cultivo que influenciam sua qualidade e preço.

No Sesc 14 Bis, dia 26/10, às 13h, a chef Bel Coelho demonstra uma receita da culinária brasileira fazendo uso de ingredientes vindos direto da feira agroecológica realizada na unidade. Patty Durães, pesquisadora de culturas alimentares, fará a medição da atividade.

O Experimenta! é para todos os públicos e, por isso, também busca sensibilizar as crianças sobre a relação entre comida e a cultura brasileira. No Sesc Avenida Paulista, entre os dias 19 e 26/10 acontecem vivências sensoriais e divertidas para apresentar as variedades de frutas das regiões do Brasil, com equipe Nutri Jr.

Onde: Sesc 14 Bis, Sesc 24 de Maio, Sesc Avenida Paulista, Sesc Belenzinho, Sesc Bom Retiro, Sesc Campo Limpo, Sesc Carmo, Sesc Casa Verde, Centro de Pesquisa e Formação, CineSesc, Sesc Consolação, Sesc Florêncio de Abreu, Sesc Guarulhos, Sesc Interlagos, Sesc Ipiranga, Sesc Itaquera, Sesc Mogi das Cruzes, Sesc Osasco, Sesc Pinheiros, Sesc Pompeia, Sesc Santana, Sesc Santo Amaro, Sesc Santo André, Sesc São Caetano, Sesc Vila Mariana, Sesc Araraquara, Sesc Bauru, Sesc Bertioga, Sesc Birigui, Sesc Campinas, Sesc Catanduva, Sesc Jundiaí, Sesc Piracicaba, Sesc Registro, Sesc Ribeirão Preto, Sesc Rio Preto, Sesc Santos, Sesc São Carlos, Sesc São José dos Campos, Sesc Sorocaba, Sesc Taubaté, Sesc Thermas de Presidente Prudente.

