Sesc São Paulo realiza mais de 250 atividades no projeto Agosto Indígena

Por meio de atividades como apresentações, exibições de filmes, vivências coletivas, bate-papos, contações de histórias, cursos, entre outras, o Agosto Indígena convida todos os públicos para um exercício coletivo de valorização da pluralidade dos Povos Indígenas.

Esta edição do Agosto Indígena é dedicada aos processos de educação de diversas culturas originárias no Brasil, fundadas em relações comunitárias, visando incitar as oportunidades do aprendizado coletivo. Ainda que existam especificidades em cada grupo, as centenas de etnias indígenas revelam que a educação só pode ser alcançada por meio de um nbcom o respeito e com a valorização da diferença.

Para o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, “Oportunizar esses processos de aprendizagem é uma ação que vai ao encontro da proposta socioeducativa do Sesc, instituição comprometida com a promoção da educação em um sentido amplo, incluindo saberes relacionados às artes, ao esporte, ao lazer, entre outras esferas de saber e atuação. Em diálogo com formas diversas de compreender e se relacionar com o mundo, esses saberes têm o potencial de gestar horizontes sociais e climáticos fundamentados na continuidade da vida, e não em sua exaustão”.

Ao visibilizar a potência do tema da Educação no Agosto Indígena, o Sesc São Paulo contribui para promover uma reflexão sobre os processos de aprendizagem, confluindo para uma sociedade equitativa, que prioriza o bem-viver e o respeito às diferenças.

A abertura da programação, aconteceu no dia 1º de agosto no Sesc Consolação, com o encontro Abre Caminho, em que os convidados Sandra Nanayna, Edson Kayapó, Gustavo Caboco, Samantha Terena, Juliana Xucuru e Gean Ramos Pankararu, conduzidos por Naine Terena e sob direção artística de Otávio Oscar, compartilharam os modos de cuidar e os conhecimentos dos povos indígenas.

A programação segue por todo o mês de agosto e, por meio de linguagens diversas, o Sesc São Paulo mergulha na multiplicidade cultural dos povos originários. No Sesc Ipiranga, as contações de histórias do Grupo de Artes Dyroá Bayá, levam ao espectador narrativas como As Aventuras do Esperto Jabuti, O Guerreiro Curupira e O Pescador e a Sereia. Esta atividade acontece em todos os sábados do mês, às 15h.

As Aventuras do Esperto Jabuti

Apesar do Jabuti ser lento, pequeno e não subir em árvore, ele consegue derrotar a Anta, a Mucura, a Onça e o Veado, ensinando os mais jovens a não desistir.

O Guerreiro e o Curupira

Para ganhar o respeito de seu povo, um guerreiro indígena decide sequestrar o filhote de Curupira, mas as coisas não saem conforme o planejado.

O Pescador e a Sereia

Determinado a conquistar uma Sereia, um Pescador se aventura pelo rio Tiquié-Amazonas.

SERVIÇO:

Agosto Indígena

De 1º a 31 de Agosto

Contação de história | As Aventuras do Esperto Jabuti

Com Grupo de Artes Dyroá Bayá

Dias 3 e 24/8, sábados, 15h

Área de Convivência

Livre. Grátis. Duração: 40 minutos.

Contação de história | O Guerreiro e o Curupira

Com Grupo de Artes Dyroá Bayá

Dias 10 e 31/8, sábados, 15h

Área de Convivência

Livre. Grátis. Duração: 45 minutos.

Contação de história | O Pescador e a Sereia

Com Grupo de Artes Dyroá Bayá

Dia 17/8, sábados, 15h

Área de Convivência

Livre. Grátis. Duração: 40 minutos.

Confira um resumo dos destaques das unidades do Sesc que recebem as atividades do Agosto Indígena. Programação completa em sescsp.org.br/agostoindigena

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000