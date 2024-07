Sesc São Paulo realiza a 7ª edição do FestA! – Festival de Aprender

O Sesc São Paulo realiza, entre os dias 05 e 14 de julho, a 7ª edição do FestA! – Festival de Aprender. Trata-se de um evento de estímulo à experimentação e aprendizagem em tecnologias e artes, que possibilita o encontro com artistas, profissionais, mestras e mestres populares para partilha de conhecimentos, técnicas e projetos.

Ao todo, as 42 unidades do Sesc na capital, Grande SP, interior e litoral realizarão cerca de 400 atividades gratuitas como cursos, oficinas, vivências, bate-papos, oficinas e feiras para todos os públicos, tendo como uma das inspirações os conhecimentos milenares em fazeres artísticos e suas intersecções com as tecnologias ancestrais. Desta maneira, o projeto abrirá as portas das salas de oficinas, ateliês e Espaços de Tecnologias e Artes (os ETAs), e outros locais das unidades, para receber os públicos diversos em atividades em áreas como artes gráficas, fotografia, ilustração, pintura e desenho, técnicas têxteis, programação computacional, produção audiovisual, escultura, performances, e muito mais.

Partindo da ideia inspiradora “O futuro é ancestral”, presente no texto de Katiúcia Ribeiro na Le Monde Diplomatique (nov/2020) e no livro homônimo de Ailton Krenak (2022), a 7ª edição da ação em rede celebra a ancestralidade em saberes e fazeres, aproximando o público de outras cosmovisões, práticas e percursos criativos.

Além disso, o FestA! tem como um dos seus principais objetivos contribuir para a transmissão de conhecimentos, por meio de ações de desenvolvimento artístico e cultural, apresentando atividades que proponham a democratização, a troca e a multiplicação de saberes por meio do fazer artístico. Celebrando o prazer em aprender e estimulando e valorizando o potencial criativo e poético de cada pessoa. O projeto é também um convite a conhecer a programação regular de atividades formativas em Artes Visuais, que são realizadas, durante todo o ano, nas unidades do Sesc-SP.

Segundo o Diretor do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina, “por meio dessa realização, o Sesc impulsiona sua ação nas linguagens de tecnologias e artes, desenvolvidas em atividades permanentes, com objetivo de promover o bem-estar social. A partir de uma perspectiva socioeducativa, a instituição incentiva, ainda, a valorização da diversidade de manifestações culturais, a prática da convivência, e o exercício da florestania: cidadania que contempla todos os seres da natureza”.

Destaques da Programação SP e Grande SP

O público interessado em cursos de diversos segmentos terá como opções atividades como o curso Arte e Herança: Crie Seu Design de Estampas Ancestrais (Sesc Belenzinho), com o educador Joel de Melo; o curso Explorando Futuros Imagináveis com Impressão 3D em Resina (Sesc Pinheiros), o curso Fotografando Festas com o fotógrafo Paulo Pereira, no Sesc Vila Mariana. e o curso online Concretismo: Reflexos e Revoluções (Sesc Santo André), com a pesquisadora Paula Braga.

Entre as oficinas, destaque para Da Palmeira ao Corpo: Biojoias com Semente de Açaí, com a artesã Jéssica Terra, no Sesc Florêncio de Abreu; Corpos que Desenham Corpos, com Ana Raylander e o músico Matheus Bichoto, no Sesc Consolação; a experiência lúdica TricôLED (Sesc Mogi das Cruzes), com o Coletivo Handmakers; a exploração de arte Negritude em Manifesto Através do Estêncil (Sesc Interlagos), com Ana Paula Resende; a oficina O Som das Coisas, com o compositor e artista sonoro Thiago Silva, no Sesc Bom Retiro; a atividade Crochê Tunisiano, com a artesã Maria Souto, no Sesc 14 Bis e a oficina Autorretrato Com Serigrafia (Sesc Ipiranga), com o grupo Coticoá.

Dentre as performances, intervenções e demonstrações programadas para o FestA!, destaque para o mural Repara, inspirado na obra de Nego Bispo, no Sesc Campo Limpo; as performances “Se Conselho Fosse Bom…” com o trio Suelen Calonga, Kamai Freire e Biarritz (Sesc Pompeia) e Laboratório-Processo/Carimbográfico-Vocal, com Marília Furman (Sesc São Caetano).

Já entre as vivências, destaque para a vivência Trançados de Carnaúba com as Mulheres de Cariré (CE) (Sesc Avenida Paulista) e a atividade Serigrafia: Estampando Sacilotto (Sesc Santo André), com a artista, muralista, designer, arte-educadora e produtora Thayná Miguel.

A programação de bate-papos e debates tem como destaques o encontro Moda, Arte e Construções de Futuros e Presentes Alternativos (Sesc Itaquera), com o Coletivo TRANSmoras e o debate Arte e Ancestralidade Indígena: Tradições, Experimentações e Resistências (Centro de Pesquisa e Formação), com o fotógrafo Edgar Kanaykõ e a artista visual Moara Tupinambá.

Somam-se a todas essas atividades algumas com formatos experimentais, dentre estas, as feiras, ateliês e desfiles criados especialmente para a 7ª edição do FestA!. Dentre os destaques estão Cidades Utópicas e Possíveis, com (Se) Cura Humana, no entorno do Sesc Osasco; a atividade Tecer Circular, na Praça de Convivência do Sesc Guarulhos, a feira de games independentes 2° Festival Jogatório, no Sesc 24 de Maio, além do Desfile de Moda Inclusiva, no Sesc Casa Verde.

FestA! – Festival de Aprender 2024

De 05 a 14 de julho

Programação completa em sescsp.org.br/festa