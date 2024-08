Sesc São Paulo realiza a 6ª edição do projeto Do Peito ao Prato

Entre os dias 1 e 7 de agosto, durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno, o Sesc São Paulo realiza a sexta edição do projeto Do Peito ao Prato. A ação em rede acontece em 27 unidades na capital, interior e litoral do estado e conta com mais de 70 atividades gratuitas voltadas a todos os públicos como oficinas, cursos, vivências, palestras, rodas de conversa, feiras e exibição de filmes, que abordam a importância da alimentação adequada e saudável para bebês de zero a dois anos, reconhecendo-a como decisiva para a saúde nesta faixa etária e com reflexos por toda a vida.

O projeto aborda a relevância da alimentação na primeiríssima infância, considerando-a a partir de uma perspectiva complexa e que contemple não apenas a sua dimensão nutricional, mas reconheça seus desdobramentos sociais, econômicos, culturais, ambientais, políticos, dentre outros.

A programação oferece atividades que buscam ampliar as discussões sobre temas como a importância e vantagens do aleitamento humano, rede de apoio e a introdução alimentar complementar. Essa última será o tema da abertura da semana, no dia 1/08, no Sesc Vila Mariana, quando a nutricionista Rachel Francischi comandará o bate-papo sobre Introdução alimentar complementar: a relação familiar além do nutrir, com orientações sobre práticas relacionadas à alimentação adequada e saudável para bebês, exploradas também em brincadeiras realizadas em ambiente acolhedor e divertido.

No Sesc Belenzinho, no dia 3/8, a palestra Da gestação à introdução alimentar complementar: como se preparar para amamentar? aborda orientações sobre o cuidado durante a gravidez e após o parto, a fim de obter sucesso na prática do aleitamento materno. Já no Sesc Casa Verde, 2/8, verdades e mitos da amamentação serão abordados no bate-papo Redes de Apoio do Peito: Possibilidades para Seguir Amamentando.

Discutir a diversidade e sexualidade humana nas perspectivas fisiológicas e sociais entre a gestação e as práticas de aleitamento humano é o objetivo da vivência Quem pode gestar e amamentar? que acontece no Sesc Pompeia, no dia 7/8.

Litoral e Interior – No Sesc Santos, no dia 03/08, acontece o bate-papo lúdico Benefícios emocionais da rede de apoio, com Edi Holanda, educadora parental e Dani Ferraz, especialista e consultora em cuidado materno-infantil, que aborda os benefícios emocionais da rede de apoio para as lactantes e seus bebês.

Na unidade de Araraquara O grupo de Apoio ao Parto fará uma palestra de acolhimento às gestantes por meio dos coletivos “Acolher – Doulas de Araraquara” e “Movimento pela Humanização do Parto em Araraquara”, no sábado 3/08.

No domingo, dia 4/8, o Sesc Birigui realiza a oficina “Introdução alimentar complementar para crianças neurodivergentes”. Nesse encontro, haverá orientações que vão auxiliar no processo de introdução alimentar complementar, fase desafiadora na vida das famílias, principalmente aquelas com crianças neurodivergentes.

Outros destaques da programação ficam por conta de atividades e debates sobre introdução alimentar complementar indígena; o processo de desmame; a introdução alimentar complementar na neurodiversidade; desafios da mulher periférica na amamentação, além de um curso EAD gratuito para todas e todos.

Serviço

O quê: Projeto “Do Peito ao Prato”

Quando: De 1 a 7 de agosto

Onde: Sesc 14 Bis, Sesc 24 de Maio, Sesc Belenzinho, Sesc Casa Verde, CineSesc, Sesc Guarulhos, Sesc Interlagos, Sesc Ipiranga, Sesc Itaquera, Sesc Pinheiros, Sesc Pompeia, Sesc Santana, Sesc Santo Amaro, Sesc Santo André, Sesc São Caetano, Sesc Vila Mariana, Sesc Araraquara, Sesc Birigui, Sesc Campinas, Sesc Catanduva, Sesc Piracicaba, Sesc Registro, Sesc Santos, Sesc São José dos Campos, Sesc Sorocaba, Sesc Taubaté e Sesc Thermas de Presidente Prudente.

Programação completa: Link