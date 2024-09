Sesc São Paulo realiza a 6ª edição do “Boca, pra que te quero?”

Entre os dias 6 e 15 de setembro, o Sesc São Paulo promove a 6ª edição da ação em rede “Boca, pra que te quero?”, que busca ampliar o debate sobre saúde bucal e autocuidado para além de aspectos fisiológicos. Com dezenas de atividades, gratuitas e abertas a todas as pessoas, a programação acontece em 20 unidades do Sesc no estado.

A ação convida o público a conhecer melhor a sua boca, seja pela desmistificação do que é uma dentição perfeita, passando pela beleza de sorrisos possíveis, não padronizados, valorizando todas as possibilidades de experiências da boca e descoberta dos sentidos que essa parte do corpo é capaz de despertar.

O conceito de bucalidade, que entende a boca como mais que um órgão do corpo, mas também como um espaço de experiências importantes, como sentir prazer, se alimentar e se comunicar está presente nas diversas ações como oficinas degustativas, rodas de conversa, vivências, exposições, teatro, música, espetáculos e palestras para todos os públicos.

A abertura da programação acontece dia 5/9 no Sesc 24 de Maio com o “Ciclo de Debates: Boca pra te quero?” com especialistas de referência para discussões sobre um conceito de saúde bucal ampliada para todas as pessoas nos diversos contextos socioeconômicos. Com temas como “Descolonizando a Saúde Bucal”, “Saúde Bucal para a População Indígena” e “Histórias de Boca”, os palestrantes abordam os estigmas que causam exclusões sociais e a possibilidade da saúde bucal para todas as pessoas.

Um dos destaques desse ciclo é a presença do dentista e influenciador Victor Hugo de Paula, um dos fundadores da Ayo Saúde, uma das primeiras clínicas odontológicas afrocentradas do Brasil que ao lado de outros profissionais da área, participará de uma roda de conversa que irá abordar os diferentes marcadores sociais envolvendo a saúde bucal e suas influências.

Nos dias 7 e 11/09, Victor Hugo ministra também a palestra “A Cultura do Grillz”, no Sesc Vila Mariana, sobre a origem dessa joia dental e sua importância como expressão artística na cultura negra e no movimento antirracista. A atividade será seguida de uma demonstração e oficina.

O Sesc Florêncio de Abreu, apresenta nos dias 10 e 11/09, a intervenção “Para Distribuir Sorrisos”, em que visitantes da unidade são abordados pelos fotógrafos Noélia Nájera, Júlio César, Daisy Serena e Nego Júnior para revelarem seus sorrisos. No Sesc Avenida Paulista, no dia 14/09, o fotógrafo Thiago Bugallo, compartilha com o público motivos para sorrir na vida, na vivência “Empresta o Seu Sorriso?”.

Também na capital paulista, a oficina “De Boca em Boca”, com Babado de Chita, no Sesc Consolação, no dia 12/09, tem como objetivo explorar a conexão entre a boca e as diversas expressões da cultura brasileira, seja ao comer, digerir, morder, degustar, lamber, mastigar, beber, soprar e sorrir. A atividade é uma ocupação brincante, sensorial e musical-dançante, que reflete sobre essas e outras funções da boca.

No Sesc Vila Mariana, de 7 a 14/09, ocorre a oficina “Beatbox”. Conduzida por Thiago Mautari e sua equipe, ensina técnicas de beatbox e explora a importância da boca como caixa acústica para a produção de sons, além de destacar o papel da dentição e da língua como músculos essenciais. A atividade também aborda a relevância desta prática na representatividade social das batalhas de criação.

Interior – Na unidade de Piracicaba, ocorre a oficina “De Boca pra Arte”, conduzida pela artista Sarah Soares, no domingo, 15/09. Com aulas de pintura e ilustração, a atividade explora as diversas possibilidades criativas em torno do tema da boca. O objetivo é estimular a criatividade dos participantes por meio de técnicas artísticas.

Nos dias 14 e 15/09, crianças e seus familiares estão convidados a descobrir, no Sesc São José dos Campos, os diversos aspectos estéticos da boca por meio de estímulos criativos e muitas brincadeiras na vivência Diversidades do Sorriso – Estação Brincar com Babado de Chita e a arte-educadora Renata Laurentino.

A programação é gratuita e aberta ao público de todas as idades.

O quê: Boca, pra que te quero?

Quando: De 5 e 15 de setembro

Onde: Sesc 24 de Maio, Sesc Avenida Paulista, Sesc Belenzinho, Sesc Bom Retiro, Sesc Campo Limpo, Sesc Consolação, Sesc Florêncio de Abreu, Sesc Guarulhos, Sesc Interlagos, Sesc Pompeia, Sesc Santo Amaro, Sesc Ipiranga, Sesc Itaquera, Sesc Santo André, Sesc Vila Mariana, Sesc Piracicaba, Sesc Ribeirão Preto, Sesc Jundiaí, Sesc São José dos Campos, Sesc Taubaté.

Programação completa: https://www.sescsp.org.br/boca

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

CAPITAL/GRANDE SÃO PAULO:

O quê: Ciclo de Debates – Abertura do Boca, pra que te quero? Diversos profissionais participam de discussões sobre o conceito de saúde bucal ampliada, por meio de temas como: Descolonizando a saúde bucal; Saúde Bucal para a população indígena; Histórias de Boca e Saúde Bucal e as diferentes intersecções: População de rua, comunidade LGBTQIPN+ e população negra. Como a boca é atravessada por diferentes marcadores sociais.

Onde: Sesc 24 de Maio – Teatro.

Quando: 05/09, quinta, das 10h às 13h e das 15h às 18h

Ingresso: Retirada de ingressos 30 minutos antes.

O quê: Para Distribuir Sorrisos. Intervenção Fotográfica em que uma equipe de profissionais vai percorrer os espaços da unidade, convidando o público a compartilhar seus sorrisos por meio da fotografia. Com Noélia Nájera, Julio César, Daisy Serena e Nego Júnior, fotógrafos.

Onde: Sesc Florêncio de Abreu – ação circulante aberta ao público – térreo, 1º, 5º, 6º e 7º andares.

Quando: 10/9, terça, das 8h às 18h e dia 11/9, quarta, das 10h às 20h.

Ingresso: Grátis.

O quê: Me Empresta Seu Sorriso. Nesta intervenção, o fotógrafo Thiago Bugallo percorrerá os espaços da unidade com o objetivo de provocar nas pessoas lembranças do que são motivos para sorrir na vida. A iniciativa induz à reflexão sobre: “O que realmente nos traz alegria nos dias de hoje?”

Onde: Sesc Avenida Paulista – Boulevard.

Quando: 14/09, sábado, das 14h às 17h.

Ingresso: Grátis. Sem retirada de ingressos.

O quê: Oficina De Boca em Boca. A ação tem como objetivo explorar a conexão entre a boca e a diversidade cultural do Brasil no seu uso. Trata-se de uma atividade brincante, sensorial, musical e dançante. Com Babado de Chita.

Onde: Sesc Consolação – Convivência.

Quando: 12/09 – 2 sessões (contempla oficina, mais a vivência e espaço livre de brincar com intervenções – as três ações acontecem simultaneamente).

Ingresso: Grátis. Sem retirada de ingressos.

O quê: IN.Press- A Imprensa Oficiosa do Circo di SóLadies/Nem SóLadies. Nessa atividade “Palhaces-repórteres” irão percorrer espaços da unidade, com breves interações com o público sobre questões relacionadas com higiene bucal, fazendo perguntas, e realizando a “cobertura jornalística” do evento.

Onde: Sesc Guarulhos – Sala 2 – Café do Teatro.

Quando: Dia 7/9, sábado, 13h às 13h30 e 14h às 14h30.

Ingresso: Grátis.

O quê: Bocas, Dentes E Sorrisos! Roda de conversa com estudantes de odontologia, dentistas das UBS do território, e profissionais da saúde, sobre o que é uma boca funcional, sobre humanidade no atendimento e diversidades de povos, culturas, bocas e sorrisos. Com Victor Hugo de Paula (Ayo Saúde).

Onde: Sesc Itaquera – Sala de Convenções.

Quando: 12/9, quinta, das 15h às 17h e dia 13/09, sexta, 9h30 e 14h.

Ingresso: Grátis. Livre.

O quê: Os cuidados com a saúde bucal na primeira infância. O bate-papo tem o objetivo de reforçar o olhar dos cuidados nesta fase tão importante de início de desenvolvimento das estruturas da boca e dentes, abordando os hábitos diários que devem ser incentivados para a promoção da saúde.

Onde: Sesc Belenzinho – Espaço de Brincar.

Quando: Dia 13/9, sexta, das 14h às 15h e 14/9, sábado, das 11h às 12h.

Ingresso: Grátis.

O quê: Boca, Pra Que Te Quero – Beatbox com Thiago Mautari. Aula de técnicas de beatbox, acompanhada de um bate-papo sobre a importância da boca como caixa acústica para a produção de sons, a função da dentição e o papel da língua como músculo.

Onde: Sesc Vila Mariana – Praça de evento.

Quando: De 7 a 14/9, quartas a sábados, das 10h às 17h.

Ingressos: Grátis.

O quê: Grillz – Palestra com a equipe de Odontologia do Sesc Belenzinho. Discute a origem dos grillz e sua importância como expressão artística da cultura negra e no movimento antirracista e a sua utilização como joia dental. Com Victor Hugo de Paula (Ayo Saúde) e Ana Damski.

Onde: Sesc Vila Mariana – Espaço de Tecnologias e Artes.

Quando: 7/09, sábado, das 14h30 às 16h30 e dia 11/09, quarta, das 15h às 17h.

Ingressos: Grátis.

O quê: Aula restaurativa para os músculos da face. Reconhecendo os benefícios comprovados da yoga para a mente e o corpo, além dos tratamentos curativos disponíveis nos consultórios odontológicos, essa atividade vai abordar meios de prevenir ou reduzir a contração muscular para ajudar os músculos da face.

Onde: Sesc Pompeia.

Quando: 10 e 12/9, terça e quinta, das 20h30 às 21h20 e nos dias 11 e 13/9, quarta e sexta, das 15h30 às 120 e das 17h30 às 18h20.

Ingressos: Grátis.

INTERIOR:

O quê: Diversidades Do Sorriso. A atividade voltada para o público infantil aborda a boca com suas diversidades estéticas e funcionais através de estímulos criativos e brincadeiras. Com Babado de Chita e Renata Laurentino, arte-educadora.

Onde: Sesc São José dos Campos – Espaço de Brincar.

Quando: Dias 14 e 15/9, das 14h às 16h.

Ingresso: Grátis.

O quê: De Boca Pra Arte. A oficina incluirá aulas de pintura e ilustração, explorando as diversas possibilidades criativas em torno do tema da boca, estimulando a criatividade dos participantes por meio de técnicas artísticas. Com Sarah Soares, artista plástica.

Onde: Sesc Piracicaba – Espaço de Tecnologias e Artes.

Quando: 15/09, domingo, das 14h às 16h.

Ingresso: Grátis. Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

O quê: Silêncio e Bem-Estar. Vivência que aborda a boca como veículo de comunicação e de expressão de sentimentos represados, bem como o silêncio como prática de igual importância em processos terapêuticos. Com Márcio Valério terapeuta.

Onde: Sesc Taubaté – Ginásio.

Quando: 15/09, domingo, das 10h às 11h.

Ingresso: Grátis. 30 lugares.