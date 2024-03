Sesc São Paulo promove feira de economia solidária no ABC

No próximo sábado (23), o Sesc São Caetano recebe a Feirinha ABC da Economia Solidária, que irá expor e comercializar produtos de pessoas e grupos de agricultores familiares, comunidades tradicionais, coletivos e cooperativas ou associações relacionadas à economia solidária.

Realizada em parceria com o Fórum Regional de Economia Solidária do ABCDMRR, a feira é uma das atividades da semana “Nós: criação, trabalho e cidadania”, que acontece de 16 a 24 de março, em 22 unidades do Sesc na capital, Grande São Paulo, no litoral e interior, visando fortalecer redes locais e debater a geração de renda e o desenvolvimento comunitário.

Com o tema “Fomento e fortalecimento de redes locais”, a ação envolve grupos mapeados nas localidades onde o Sesc atua e foi pensada para contribuir com a valorização do trabalho, auxiliar empreendedores, aumentar a visibilidade de práticas sustentáveis e incentivar relações sociais mais justas. Ao todo, serão mais de 80 atividades, em sua maioria gratuitas, entre mostras de pequenos produtores, oficinas, palestras, rodas de conversa e bate-papos.

O Sesc Santo André também é destaque neste projeto, com a Feira de Artesãos: ABC – Território Criativo que acontece no dia 24 de março. Criada a partir do curso de formação de produtores criativos da região, a feira possui o objetivo de fortalecer a atuação dos produtores criativos do ABC e terá exposição dos produtos dos artesãos para venda e aplicabilidade prática de conceitos desenvolvidos durante o curso.

No mesmo dia, o Sesc Santo André também realiza o bate-papo ABC – Território Criativo, que abordará a questão identitária e territorial no artesanato do ABC paulista. Após o bate-papo, ocorre o lançamento do Mapa ABC Território Criativo.

SERVIÇO: Nós: criação, trabalho e cidadania

Quando: De 16 a 24 de março

Unidades do Sesc: Na capital, Grande SP (Pompeia, Avenida Paulista, Campo Limpo, Guarulhos, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Mogi das Cruzes, Osasco, Santana, Santo André, São Caetano e Vila Mariana), no litoral (Bertioga e Santos) e no interior (Birigui, Jundiaí, Piracicaba, Registro, São Carlos, São José dos Campos, Thermas De P. Prudente).

Confira a programação completa: https://www.sescsp.org.br/nos

O quê: Feirinha ABC da Economia Solidária

Onde: Sesc São Caetano

Quando: 23/03, sábado, 13h às 16h

Entrada gratuita

O quê: Feira de Artesãos: ABC – Território Criativo

Onde: Sesc Santo André

Quando: 24/03, domingo, 13h às 18h

Entrada gratuita

O quê: Bate-papo: ABC – Território Criativo

Onde: Sesc Santo André

Quando: 24/03, domingo, 11h às 13h

Entrada gratuita