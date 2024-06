SESC São João de Meriti recebe a primeira exposição individual da artista beatriz brito 

Ao extrapolar os muros da academia, beatriz brito ganha espaço entre artistas periféricos que buscam ter e ser voz. Em 2019, em uma tentativa potencializar o seu pertencimento e retirar o estigma de grupos socialmente marginalizados, ela faz seu primeiro contato com a arte contemporânea fora do espaço acadêmico. Desde então, beatriz acumula peças que falam de sua trajetória que envolve seu corpo, pensamento, sentimento, medo, sonhos, angústias e demais demonstrações de (des)afetos e afetamentos.

Sob a curadoria Carolina Rodrigues e Érika Lemos Pereira e realização do Sesc RJ através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, a exposição beatriz brito – imagens do passado presente parte do ponto de vista de uma mulher que cria diálogos a partir de seu corpo negro e gordo. beatriz apresenta ao público fotografias, vídeo-instalação, maxi crochê, impressões e outros suportes artísticos que evidenciam questões sociais que carecem de debate aprofundado. Na exposição desta artista nascida em São Gonçalo até os rastros da performance se tornam objetos artísticos. Para beatriz o passado é presente e o futuro pode ser inventado.

Curadoria. Érika Lemos Pereira é diretora executiva da ELP Arte e Educação. Cursa Especialização em Saberes e Fazeres no Ensino de Artes Visuais (CPII), é especialista em Gestão e Produção Cultural (UCAM/ABGC), historiadora da arte (EBA/UFRJ) e professora de Artes Visuais (CEUCLAR). Se movimenta atuando como educadora e acionando atuações outras, como gestora e pesquisadora. Tem experiência com projetos e programas educativos e culturais e pesquisas em arte, cultura e educação. Na ELP Arte e Educação, Érika é responsável pela parte criativa do negócio social.

Carolina Rodrigues é historiadora da arte (EBA/UFRJ) e mestre em Artes Visuais, linha de Imagem e Cultura, pelo PPGAV/UFRJ, integrando o Núcleo de Antropologia, Patrimônio e Artes/CNPq. Atualmente, é curadora geral do Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea e articula questões relacionadas às fronteiras do sistema da arte, relações étnico-raciais, territorialidade e gênero, a partir de referências contra-coloniais. Recentemente, contribuiu com o desenvolvimento da concepção curatorial do Museu do Comércio do Sesc RJ enquanto curadora adjunta e pesquisadora, gerenciou projetos na Gerência de Cultura e Arte Firjan SESI e realizou mentoria curatorial no programa de residência Territórios Curatoriais, no MAM Rio.

Sobre a Artista

Nascida em São Gonçalo – RJ, beatriz brito é graduada em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Em 2019, participou da primeira turma da Escola Livre de Artes da Maré. Apropriando-se de diversos suportes artísticos, como performance, vídeo, fotografia, áudio e instalação, a artista investiga as marcas deixadas pelo silenciamento imposto ao seu corpo preto e gordo, e busca, a partir disso, meios de romper o silêncio e de criar novas narrativas. Possui, ainda, uma relação muito próxima com a escrita, utilizando a palavra, tanto como suporte, quanto como fundamento para sua produção visual. Portfólio: https://beatrizbrito.art.blog/

SERVIÇO

Local: Galeria do Sesc São João de Meriti

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 18h

Período: de 15 de junho a 01 de setembro

Abertura: 15 de junho de 2024 às 14h (performance às 16h)

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66, Centro, São João de Meriti, RJ

ENTRADA FRANCA