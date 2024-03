Sesc São Carlos traz show internacional com o quinteto The Hi-Stakes

The Hi-Stakes é um quinteto de Rhythm’n’Blues de Amsterdã em turnê pelo Brasil.

Conta com seu icônico vocalista Sam Ghezzi. Inspirado em Louis Jordan, Percy Mayfield e a eterna gravadora Blue Note Records, o som da banda não deixa ninguém parado com

seu dançante Rhythm’n’Blues e Latin Jazz além daquela atmosfera onírica das baladas de Blues.

Composições originais com letras cheias de ironia e paixão, tocadas autenticamente a partir de uma vasta gama de gêneros populares da época de ouro, seja em baladas líricas de Blues ou em números explosivos de Rhythm’n’Blues; em outras palavras, seu repertório abrange tudo entre o mundo do Jazz e do Blues.

O grupo conta com Sam Ghezzi nos vocais e saxofone tenor, Frank Groenendijk no saxofone tenor, Linus Eppinger na guitarra, Cesar Puente no contrabaixo e Joe Korach na bateria. A combinação particular de dois saxofones tenor como seção de sopros faz de seu som uma experiência singular e distinta.

Serviço:

Data: dia 24 de março, domingo.

Horário: 16h.

Ingressos: Grátis. Área de convivência. Lugares Limitados. Livre

Local: Unidade São Carlos – Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni – São Carlos – SP