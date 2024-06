Sesc São Caetano realiza Especial de Férias em julho para crianças

O Sesc São Caetano anuncia uma programação especial para as férias escolares, voltada para crianças de 6 a 12 anos e suas famílias. Em julho, o projeto “Super Férias” oferecerá uma variedade de atividades culturais e esportivas com o objetivo de proporcionar novas experiências, diversão e aprendizado.

Todas as atividades são gratuitas. Confira quais tem acesso por meio de senhas. Venha participar deste projeto que tem foco nas interações, no lúdico e desenvolvimento da criatividade.

Confira a programação completa:

Esporte e Atividade Física

segunda e terça, das 14h às 17h

Gramado

Dias 1 e 2/7

Jogos e Brincadeiras

com equipe Jacaré Ki Pira

Arte, brincadeiras, esporte e movimento. Atividades como pique-bandeira, camuflagem, queimadas, jogo das torres etc.

Dias 8 e 9/7

Mini Esportes

com equipe Abajur

Por não ter um caráter competitivo, prevalece o espírito da participação e cooperação. O objetivo é estimular a prática esportiva e oportunizar uma atividade integrativa.

Dias 15 e 16/7

Slackline

com Di Brasil

O slackline é uma modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos ou dinâmicos sobre uma fita flexível. A fita é presa em dois pontos fixos, que podem ser estruturas, rochas ou árvores, por exemplo. Sobre a fita, o praticante realiza práticas de movimentação e equilíbrio, podendo passar de um ponto a outro ou permanecer em uma mesma posição. A atividade trabalha diferentes habilidades, estimulando grandes grupos musculares e fortalecendo principalmente core e membros inferiores. Destaca-se o trabalho de concentração, equilíbrio e consciência corporal.

Dias 22 e 23/7

Jogos Americanos

Com equipe Esporte Fácil

Atividades esportivas de minigolfe e jogos americanos como, bag toss, mini curling, mini shuffleboard, com todo material para as atividades.

De 5 a 26/7,

sextas, das 14h às 16h

Gramado

Atividades Recreativas

com equipe Abajur

Ação que pretende resgatar as brincadeiras e o brincar, com muito movimento, ludicidade, cooperação e diversão. Pular corda, Bambolê, amarelinha, paraquedas, futpanos e mais.

Tecnologias e Artes

quartas, às 14h, 15h e 16h (retirada de senhas 30 min antes)

Espaço de Tecnologias e Artes

De 3 a 24/7

Experiências com Realidade Virtual

Com Zaxis Tools

Esta vivência busca introduzir educativamente e demonstrar as possibilidades das simulações em realidade virtual (RV), com o uso de Oculus Rift. Nas sessões, conheceremos modalidades como skate e bicicleta com pedais nas mãos (handbike), com simulações virtuais que não dispensam o aperfeiçoamento da coordenação motora e o diálogo com esportes.

Programação: 3/7 – Skate | 10/7 – Handbike | 17/7 – Skate | 24/7 – Handbike

Meio Ambiente

quintas, das 14h às 17h

Gramado

Dia 4/7

Tinta de Terra

com Quintal Itinerante

Vivendo nas grandes cidades estamos, cada vez mais, distantes dos elementos da natureza, água, terra, fogo e ar nos chegam através de tecnologias e formatos bastante artificiais. Assim, incentivar e proporcionar esta re-conexão parece ser uma das tarefas mais importantes da Educação Ambiental. A tinta de terra traz algumas vantagens em relação às tintas convencionais. A mais importante delas é a ausência de derivados de petróleo e outros compostos altamente poluentes. Além disso, seu uso é tão simples como o de outras tintas e possui tonalidades surpreendentes.

Dia 11/7

Conhecendo bichinhos da terra: compostagem

com Quintal Itinerante

A Compostagem é um processo de transformação do “lixo” em riqueza! Técnica

antiga, a compostagem incentiva a separação dos resíduos e tem como resultado um excelente adubo para a produção de alimentos e outras plantas. Os minhocários são bastante conhecidos para promover este processo, mas outros bichinhos da terra também fazem parte deste processo de decomposição: baratas da terra, gongolos, tatuzinhos, entre outros.

Dia 18/7

Bolas de Sementes: estratégia ecológica, lúdica e eficiente de plantio livre

com Quintal Itinerante

Proposta de vivência e reflexão sobre o papel das árvores nas nossas vidas! A técnica das bolas ou bombas de sementes (seed bomb) é muito antiga, pertence à cultura japonesa e, promove um plantio sem necessidade de cavar a terra. As bolas compostas por argila, substrato e sementes, são arremessadas ao solo e ativadas pelas chuvas ou regas manuais. Técnica eficiente no reflorestamento, em especial, nas zonas temperadas do planeta. Esta proposta combina o prazer em manusear argila e sementes com a conscientização da necessidade do plantio de árvores!

Dia 25/7

Abrigos para os Insetos

com Quintal Itinerante

Nesta oficina as crianças criarão um abrigo para os insetos utilizando elementos naturais ao mesmo tempo em que serão estimulados à observação e valorização de pequenos seres importantes para a polinização das plantas e no controle biológico dos cultivos alimentares. Os aprendizados nesta oficina colaboram na re-conexão das pessoas com a Natureza. Também vale indicar como nossas ações e vida urbana têm destruído as casinhas naturais destes pequenos seres importantes.

Espetáculos Culturais:

sextas-feiras, das 16h30 às 17h30

Convivência

Ingressos disponíveis no dia do espetáculo a partir das 14h

Dia 5/7

Um Incrível Show de Mímica

com Damião e Cia

O mímico Rodrigo Nasser, da Damião e Cia, apresenta ao público uma série de divertidas esquetes originais. Risos, reflexões e uma pitada de humor non-sense são reunidos em um espetáculo para toda a família. Em “Um Incrível Show de Mímica”, a arte do gesto é a que fala mais alto, compondo diante da plateia imagens com muitos sorrisos e, quem sabe, uma lágrima.

Dia 12/7

O Mundo dos Irmãos Becker

com Irmãos Becker

Especialistas na arte do malabarismo, equilibrismo e a arte do palhaço, os Irmãos Becker apresentam no espetáculo “O mundo dos Irmãos Becker” números com

materiais diversos, como bolas de sabão, diabolô, claves e chapéus.

Dia 19/7

A Louca das Frutas

com Painé Santamaria

Chiquita é uma feirante que adora entreter a sua clientela fazendo peripécias enquanto vende sua fruta. Desbordada, engraçada, sincera e muito emocional, Chiquita nos leva numa viagem em busca de novos rumos criando uma verdadeira salada de frutas em cada passo. Um Solo-feminino de malabarismo Frutal clássico-contemporâneo para adocicar a vida. Espetáculo com Intérprete em libras

Dia 26/7

Vende-se um trombone

com Cia Navega Jangada de Teatro

Serviço:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula- SCS

Período: Julho

Indicação etária: de 6 a 12 anos.

Local: Sesc São Caetano

Inscrições: acesso livre ou com retirada de senhas (consulte programação)

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal

Funcionamento Espaço Brincar – De ter a sex, 9h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h.