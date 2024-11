Sesc São Caetano promove roda de conversa para o fortalecimento feminino

O Sesc São Caetano promove o projeto AUTONOMINAS, uma iniciativa voltada para a emancipação feminina, com foco em oficinas e rodas de conversa que trazem reflexão e capacitação sobre temas nos quais a participação da mulher, historicamente, foi limitada ou subjugada. O projeto é uma plataforma para fortalecer a voz feminina e possibilitar a escolha, a autodescoberta e a reinvindicação de novos papéis na sociedade e em sua vida íntima.

Com atividades que vão além da transmissão de conhecimentos técnicos e teóricos, o AUTONOMINAS busca incitar o empoderamento, desenvolvendo um espaço de procura, reivindicação e invenção. Entre as ações para a cidadania promovidas pelo projeto, destaca-se a roda de conversa “O re (existir) Negro através da força feminina assentada nos terreiros”, conduzida por Renata Nogueira Pallottini e com mediação de Camila Spolon Silva.

No dia 18 de novembro, segunda-feira, das 19h30 às 20h30, o Sesc São Caetano abre espaço para uma reflexão sobre a força das mulheres negras nas comunidades de axé. No encontro, Renata Pallottini conduzirá uma reflexão profunda sobre como as mulheres dos terreiros são o alicerce da memória cultural negra, promovendo ensinamentos de resistência e protagonismo feminino. As figuras da preta-velha, com suas palavras de sabedoria, e da Pombagira, com sua liberdade irrestrita, são alguns dos exemplos de resistência que serão explorados para compreender o legado das mulheres ancestrais.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia 18 de novembro às 19h30

Recomendação etária: verificar no portal Sesc SP

Inscrições: gratuita

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP