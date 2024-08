Sesc São Caetano promove atividades sustentáveis em prol do meio ambiente 

O Sesc São Caetano oferece aos sábados 10, 17 e 31 de agosto, uma série de atividades focadas em sustentabilidade e bem-estar, promovendo práticas ecológicas e consciência ambiental. Com a participação de especialistas e coletivos dedicados, essas atividades visam educar e inspirar a comunidade para adotar um estilo de vida mais sustentável e em harmonia com a natureza.

Participe dessas atividades e contribua para um futuro mais sustentável. Para mais informações e inscrições, acesse o app Credencial Sesc SP e visite o portal Sesc SP.

Confira a programação:

Variedade de Adubos Orgânicos: Riquezas da Compostagem

com Quintal Itinerante

Data: 10 de agosto

Horário: 14h às 16h

Descubra as diversas formas de compostagem e o uso de adubos orgânicos em pequenos espaços. Esta atividade abordará minhocários, manejo de compostagem e o reconhecimento dos resíduos orgânicos como fontes valiosas para a produção de adubo. Além de aprender técnicas práticas, os participantes terão a chance de ganhar um minhocário e conhecer outros tipos de adubos orgânicos.

Do Cultivo à Extração: Plantas Aromáticas, Condimentares e Óleos Essenciais com Hamilton Trajano Cabral do Um Jardim Vivo

Data: 17 de agosto

Horário: 9h30 às 12h30

Inscrições: A partir de 30 de julho às 17h pelo app Credencial Sesc SP

Explore o cultivo e manejo de plantas aromáticas e condimentares no sistema agroecológico. Este workshop vai abordar a identificação botânica, as boas práticas de produção e o uso dessas plantas na nutrição, gastronomia, aromaterapia, cosmética e veterinária natural.

Feira ABC da Economia Solidária: Alimentos Agroecológicos e Artesanato

Data: 17 de agosto

Horário: 10h às 13h

Inscrição: Livre

A feira promove a Economia Solidária, destacando a produção agroecológica, orgânica e artesanal. Esta iniciativa cria um espaço para a exposição, educação e comercialização de produtos locais, conectando agricultores familiares, comunidades tradicionais e coletivos.

Feira de Troca de Roupas e Acessórios (Todas as Idades)

Recebimento de Peças e Triagem: 1º a 16 de agosto

Feira de Troca: 17 de agosto

Horário: 10h às 13h

Local: Convivência – Livre

Incentive o consumo consciente e a cooperação através da troca de roupas e acessórios. Os participantes poderão trazer peças em bom estado para troca, promovendo a circulação de itens e refletindo sobre o impacto ambiental de nossas escolhas diárias.

Cultivando Temperos

com Quintal Itinerante

Data: 31 de agosto, sábado

Horário: 14h às 16h

Aprenda a cultivar temperos em pequenos espaços e descubra técnicas de plantio que podem ser levadas para casa. Esta oficina destacará temperos tradicionais e plantas pouco conhecidas (temperos Panc), incentivando práticas culinárias saudáveis e sustentáveis.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: Sábados de agosto

Classificação: Livre

Ingressos: grátis