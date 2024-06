Sesc São Caetano oferece uma jornada sensorial para bebês

Dia 22 de junho, às 11h o Sesc São Caetano convida para uma experiência teatral encantadora e envolvente destinada aos nossos pequenos espectadores e suas famílias. Apresentamos o espetáculo “Brun Blaà”, uma delicada e poética montagem voltada para bebês, que promete despertar a curiosidade e a imaginação.

“Brun Blaà”, que significa “azul” e “marrom” em dinamarquês, simboliza a água e a terra. O espetáculo, estrelado por Ana Paula Castro e Vladimir Camargo, narra a história de dois seres indefinidos que descobrem um ao outro e as diferenças entre si. Juntos, eles se deixam atravessar pelas experiências do mundo natural no corpo, nos sentidos, nos pensamentos, na imaginação e nas emoções. Através da brincadeira de observar a natureza, os personagens descobrem que ela está em cada um de nós.

Palha, gravetos, bambus e penas são apresentados aos bebês (e aos adultos também), despertando a curiosidade pelo simples e pelo que temos em nossos quintais, praças e parques. Os adereços e a cenografia são compostos por materiais naturais. Após vinte e cinco minutos de espetáculo, onde os bebês são espectadores, um convite sutil é feito para que os pequenos possam explorar tudo o que acabaram de ver.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 22 de junho, 11h

Recomendação etária: 0 a 3 anos

Ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00 / gratuito para menores de 0 a 3 anos