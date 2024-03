Sesc São Caetano oferece programação sensorial, lúdica e gratuita para crianças na primeira infância 

O programa Espaço de Brincar do Sesc São Caetano convida todas as crianças de 0 a 6 anos e suas famílias a explorarem e desfrutarem de um ambiente lúdico e sensorial. O espaço oferece oportunidades que estimulam o livre brincar, com atividades planejadas para promover o desenvolvimento infantil e fortalecer as conexões familiares. As atividades são gratuitas e abertas a todos, com senhas retiradas 30 minutos antes.

Crianças e suas famílias podem passar momentos preciosos aprendendo e se divertindo no Espaço de Brincar, um local seguro e acolhedor. Você está convidado a entrar neste mundo cheio de descobertas e alegria! O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 20h. Aos sábados e feriados, das 9h às 17h30.

Atividades do Espaço de Brincar no mês de abril

Ateliê Ueba!

Com Maria Gabriela, educadora do Espaço de Brincar

Dias 4, 11, 18 e 25/4, quintas, das 10h30 às 11h30

O convite do Ateliê uEBa! são para explorar, manusear diversos materiais e ampliar o repertório das texturas e o prazer da construção com as próprias mãos junto com as famílias.

Durante as vivências, as crianças terão acesso a tintas, materiais não convencionais, leitura de imagens, desenho de observação para primeira infância e outras ações artísticas.

Momento de Relaxar para mães, avós, pais, bebês, crianças e babás

Com Maria Gabriela, educadora do Espaço de Brincar

Dias 5,12, 19 e 26/4, sextas, das 10h30 às 11h30

A vivência propõe práticas de relaxamento que envolvem técnicas do yoga, alongamento, música e linguagens artísticas que envolvem bebês, crianças e adultos, exercitando e estimulando o equilíbrio, a concentração e o relaxamento. Que tal relaxar e se divertir ao mesmo tempo?

Balaio Brincante

Trupe Tangará

Dias 6 e 20/4, sábados, das 15h às 16h

Um balaio repleto de elementos desconstruídos que se transformam em possibilidades brincantes! Fazendo uso dos brinquedos cantados presentes na cultura popular brasileira, os artistas articulam uma série de repertórios, convidando crianças e famílias a criarem suas próprias partituras brincantes.

Roda de conversa: Introdução alimentar para a primeira infância

Com Rafaela Hakamada

Dia 13/4, sábado, das 11h às 12h30

O bate-papo abordará os principais pontos da Introdução Alimentar: sinais de prontidão, características das principais fases, principais pontos mencionados no Guia Alimentar para menores de 2 anos, dicas práticas de cardápio e composição das refeições, além da importância da participação dos adultos na introdução alimentar.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: abril

Recomendação etária: de 0 a 6 anos

Senhas: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP