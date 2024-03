Sesc São Caetano estimula reflexão sobre o papel do pai na sociedade moderna em roda de conversa

Para estimular a integração entre crianças e adultos, o Sesc São Caetano oferece o projeto “Tecendo Vínculos, Construindo Afetos” com ações para a primeira infância e seus cuidadores de referência que buscam sensibilizar reflexões com enfoque nos atos de cuidar. A atividade é aberta ao público, gratuita e ocorre sábado dia 16 de março a partir das 10h30 no Espaço de Brincar, local que recebe programação dedicada à primeira infância.

Nessa edição, convidamos a comunidade para participar de uma roda de conversa sobre paternidades, com o educador parental Mauricio Maruo. Por meio dos princípios da Comunicação Não Violenta (CNV), a atividade abordará uma série de cartas contendo exemplos de sentimentos e necessidades relacionadas à paternidade. Os participantes serão convidados a escolher uma carta e compartilhar suas reflexões sobre a relação entre esses sentimentos e necessidades com a experiência pessoal. Será uma oportunidade única para homens e mulheres explorarem juntos o significado e os desafios da paternidade na sociedade contemporânea.

Sobre o Palestrante:

Mauricio Maruo é pai de Jasmim e Kaleo, e o idealizador da Paternidade Criativa. Com formação em artes plásticas, atua como educador parental desde 2016, sendo certificado internacionalmente em Disciplina Positiva e facilitador de grupos reflexivos masculinos por meio da metodologia da Comunicação Não Violenta. Além disso, é palestrante sobre temas relacionados a masculinidades e paternidades, pesquisador, escritor e colunista do portal Canguru News.

Tecendo Vínculos, Criando Afetos

O projeto tem como ideia compreender o universo dos pequenos para o reforço dos laços mais íntimos entre as crianças e seus cuidadores. É comum que não seja possível que os pais participem o tempo todo das brincadeiras com as crianças, e mesmo que ela tenha a capacidade de se divertir sozinha, a participação nessa atividade é essencial para a segurança infantil e para seu sentimento de pertencimento, pensando que respeitar e que todos estejam incluídos nesse momento lúdico é uma atividade simples, que pode ser incorporada ao cotidiano familiar.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia 16 de Março

Horário: 10h30

Recomendação etária: livre

Ingressos: Grátis