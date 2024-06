Sesc São Caetano celebra as Culturas Populares no Projeto Cena Aberta  

O Sesc São Caetano retorna no mês de junho com o projeto “Cena Aberta”, em uma série de shows para celebrar a diversidade cultural e artística, focando nas vibrantes culturas populares do Brasil, com destaque para a música caipira, repente e cordel.

Nas sextas dias 7, 14, 21 e 28 às 20h, a unidade abrirá sua área de convivência para noites de música e tradição, onde os ritmos cativantes e as histórias emocionantes das culturas populares ganharão destaque. O público é convidado a se reunir para uma experiência de pertencimento.

As apresentações inspiram uma jornada musical através dos sons do sertão, das rimas ágeis do repente e da valorização de lendas e causos. Será uma oportunidade para apreciar as raízes culturais do Brasil e enaltecer as diversas expressões artísticas.

Os shows são abertos ao público com ingressos disponíveis para venda na rede Sesc SP. Não perca a oportunidade de prestigiar a riqueza da cultura brasileira neste conjunto de apresentações que acontecem no Sesc São Caetano.

Atrações

Dia 7/6

Leyde e Laura

Em comemoração aos seus 30 anos de carreira, as irmãs Leyde & Laura convidam o público a embarcar em uma viagem: seu mais novo espetáculo musical promete fazer com que o público cante, dance e se emocione. Rememorando os grandes clássicos da música sertaneja, que tanto inspiraram e marcaram sua trajetória musical, além de cantar os maiores sucessos da dupla.

Dia 14/6

Caju e Castanha

Caju e Castanha, a dupla icônica da música nordestina é conhecida pelo gênero musical embolada e por sua rapidez e improvisação. Tem uma carreira que se estende por décadas e um repertório que captura a essência e a tradição do nordeste brasileiro.

Dia 21/6

Banda Forró do Candeeiro

Espetáculo Musical: Cordel Viajante

É uma viagem pela cultura popular brasileira, que une diversas manifestações artísticas, como forró, poesia de cordel e xilogravura. Cantado em clássicos do forró e contado em poesia de cordel, o trabalho narra a jornada de Juarez de volta para o sertão para reencontrar sua amada Maria. Memórias e sentimentos impulsionam sua caminhada pelos símbolos e paisagens desse lugar.

Dia 28/6

Orquestra Sanfônica de São Paulo

A apresentação transita por expressões musicais tocadas no instrumento, no Brasil, denominado como Acordeão, Harmônica, Gaita e mais popularmente, Sanfona. O amplo repertório que a sanfona executa, e os mais de 70 anos de Conservatório da Maestrina (deste grupo), com pesquisas sobre sua história e execução em diversos países, constituem a essência desta apresentação.

SERVIÇO

Sesc São Caetano

Dias: 7, 14, 21 e 28 de Junho

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Acima de 12 anos

Retirada de ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

