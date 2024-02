Sesc São Caetano celebra a diversidade e inclusão em conversa com autora do livro “Colorido” 

O Sesc São Caetano tem o prazer de apresentar dia 17 a partir das 10h30, “Colorido”, um evento especial que promove a diversidade e a inclusão por meio de uma história encantadora e conversas inspiradoras. Com a participação da autora Eduarda Furtado e do Grupo Flor de Crejoá, esta experiência única promete encantar crianças e adultos com uma mensagem poderosa de aceitação e respeito às diferenças. A atividade é livre e aberta para o público geral.

“Colorido” narra a história de um passarinho que nasce com cores diferentes dos demais animais da floresta, desafiando as normas estabelecidas. Através de uma conversa mediada pela autora Eduarda Furtado e uma contação de história emocionante realizada pelo Grupo Flor de Crejoá, os participantes serão convidados a refletir sobre a importância da diversidade e da inclusão em nossa sociedade.

A partir das 10h30 na área de convivência se inicia a conversa “Diversidade – escrita e educação como recursos para inclusão e pertencimento”, onde a autora compartilhará insights sobre o processo de escrita do livro “Colorido”, destacando como a história serve como meio de ressignificação das violências e exclusões vividas. Os participantes serão convidados a refletir sobre os preconceitos presentes no cotidiano e a explorar formas de promover a inclusão e o respeito às diferenças.

O Grupo Flor de Crejoá trará à vida a história de “Colorido” por meio de uma contação de história envolvente, adaptada ao ambiente cênico. As crianças e suas famílias serão transportadas para o universo mágico do livro, onde descobrirão a beleza e a importância da diversidade.

“Colorido” é um convite para celebrar a beleza da diversidade e promover uma cultura de inclusão e respeito mútuo. Não perca esta oportunidade de se inspirar e se emocionar com uma mensagem tão importante e relevante nos dias de hoje.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias:17 de fevereiro

Horário: 10h30

Classificação: Livre

Ingressos: grátis