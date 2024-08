Sesc São Caetano celebra a Cultura Afro-Brasileira e o Protagonismo Negro 

O Sesc São Caetano apresenta aos sábados 17, 24 e 31 de agosto, às 16h30, espetáculos teatrais voltados para o público infantil, com um destaque especial para produções realizadas por artistas pretos. Esses espetáculos, além de divertidos, também educam e promovem a valorização da cultura afro-brasileira, abordando temas importantes como identidade, resistência e empoderamento. Os espetáculos têm classificação livre, com venda de ingressos pela rede Sesc SP. Crianças até 12 anos retiram ingressos, mas não pagam.

Conheça os espetáculos que fazem parte desta programação:

17/8

Catappum!

Com Coletivo Catappum! (Direção: Mafalda Pequenino)

Numa manhã cinzenta, um barulho ensurdecedor faz com que todos os habitantes de uma cidade “imaginária” caiam num sono profundo. Os palhaços Shortz e Calarças são os únicos sobreviventes acordados e se envolvem no grande mistério de descobrir quem é o responsável pela façanha. Nesta busca, eles se deparam com a falta de comunicação e o medo permanente de “dormir” a qualquer momento.

24/8

Ilú Okan – O Que Minha Vó Contou

Com Grupo Trança (Direção: Lena Roque)

Malaika, Babu e Zuri, netos da mesma vó, inventam brincadeiras e canções enquanto recontam, a seu modo, as histórias que a vó contou. À medida que as histórias das heroínas e herói negros são contadas, os acontecimentos do presente se desenrolam, explorando a relação das crianças com um velório que ocorre fora do quintal.

31/8

O Black Power de Akin

Com Kiusam de Oliveira, Ananza Macedo, Gê de Lima e William Paiva

Baseado no livro de Kiusam de Oliveira, o espetáculo conta a história de Akin, um menino negro de 12 anos que precisa da ajuda de seu avô amoroso, Seu Dito Pereira, para resgatar sua autoestima abalada pelo racismo na escola. Através de um tesouro familiar, Seu Dito Pereira empodera a identidade de Akin, promovendo o respeito e o amor.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 17, 24, 31 agosto

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia) / R$12,00 (credencial plena) / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano