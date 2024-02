Sesc São Caetano apresenta shows musicais que destacam as afro-brasilidades 

O Sesc São Caetano anuncia uma programação dedicada a celebrar e valorizar a riqueza musical por meio de apresentações que retratam além de sonoridades, luta e resistência. Prevista para os dias 8, 9, 16 e 23 de fevereiro, sempre às 20h, possuem classificação 12 anos e venda de ingressos pela rede Sesc.

Nestes encontros, diferentes artistas retratam sua ancestralidade, por meio da música, importante ferramenta que historicamente propiciou a afirmação de identidades e também a manutenção de ideias, sonhos e saberes.

A prática de celebrações culturais étnicas são fundamentais para a valorização, promoção, salvaguarda e difusão de patrimônios culturais. Então, dia 8, o Afoxé Ibaô Inã Ati Omi, destaca o “ijéxá” – um dos ritmos africanos mais influentes na música brasileira e no mundo.

O “Samba de Roda do Recôncavo”, apresenta esta manifestação cultural notável no dia 9. Em 2005, o samba de roda é nomeado pela Unesco como patrimônio oral e imaterial da humanidade. É uma celebração vibrante da memória que segue inspirando e encantando todas as regiões do país. Neste encontro o grupo entoa cantos e batuques tradicionais.

O show Afro Sambas da cantora e compositora Luana Bayô, dia 16, apresenta esta expressão musical criada por Baden Powell, compositor brasileiro e parceiro de Vinicius de Moraes, que resolve iniciar uma série de canções sobre a cultura afro-brasileira. Estudante de canto gregoriano percebe semelhanças com os cânticos afros que havia ouvido na Bahia e inspira-se nessas duas influências e resolve então compor uma série de temas mesclando-os com a batida do samba.

O Mestre Griô Marquinhos Simplicio tem dedicado esforços para preservar e promover a rica cultura da Tiririca. Ele compartilha essa tradição por meio de apresentações, rodas de conversa e vivências no Centro Cultural Crispim Menino Levado, e o trará para o palco do Sesc São Caetano dia 23, através da apresentação “Tiririca e o Batuque dos Engraxates”. Diante da ausência de uma roda oficial de Tiririca no território brasileiro, nos moldes tradicionais do passado, Marquinhos decidiu resgatar, reviver e reavivar essa prática. Empenhado em levar o espetáculo a todos os lugares, também realiza mensalmente a roda na Praça do Largo do Rosario. Este local, que testemunha a memória, a história e a luta do povo Afro Campineiro, tornou-se um marco das manifestações políticas, culturais, sociais e da feira de artesanato. O projeto visa também fortalecer os laços comunitários e preservar esta identidade cultural tão valiosa para a sociedade.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 8, 9, 16, 23 de fevereiro, às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00