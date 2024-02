Sesc São Caetano apresenta espetáculos teatrais para família

A magia do teatro infantil está prestes a tomar vida aos sábados 17 e 24 de fevereiro no palco do Sesc São Caetano com os espetáculos para crianças e suas famílias em produções cativantes que prometem encantar e inspirar públicos de todas as idades. As atividades são abertas ao público geral e acontecem às 16h30, com vendas de ingressos pela rede Sesc SP.

Dia 17 a Cia. do Liquidificador apresenta “Cabaretize”, neste espetáculo interativo, a trupe realiza audições para completar o elenco do seu próximo show de cabaré e convidam o público a demonstrar o seu talento. Entre uma apresentação e outra do grupo, a plateia é convidada a demonstrar suas habilidades artísticas, dentre elas: tocar uma música, cantar, dançar, fazer malabarismo, contar piada, entre outros diversos talentos.

Inspiradas no livro “O grito da gaivota” da escritora surda francesa Emmanuelle Laborit, o grupo êBA criou o espetáculo, “Menina Pássara” e encena a aventura dia 24. Uma peça, onde som e silêncio dialogam para a construção de um momento lúdico, cheio de brincadeiras e recursos visuais para quem ouve com os ouvidos e com os olhos também. Na parte musical, o grupo apresenta canções de autoria própria, e também Cacuriás, manifestação típica do estado do Maranhão, que contém muita ludicidade em suas canções e danças, além de conter elementos da fauna brasileira, que dialogam diretamente com o tema do espetáculo. O espetáculo, narrado em português e Língua Brasileira de Sinais (Libras) e protagonizado por uma artista surda e já foi apresentado em diversos eventos e espaços culturais. Em 2022, a história da Menina Pássara virou livro, com apoio da Editora Aletria e o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, da Prefeitura de São Paulo.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 17 e 24 de fevereiro

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso – R$ 30,00 / R$ 15,00 / R$ 10,00 venda na rede Sesc

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sesc/saocaetano