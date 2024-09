Sesc São Caetano apresenta espetáculos para diferentes gerações estimulando o convívio em família

Em outubro, o Sesc São Caetano oferece uma programação variada de espetáculos para diferentes gerações, com apresentações de circo e teatro que prometem divertir e emocionar o público. As sessões ocorrem aos sábados, sempre às 16h30, trazendo narrativas que estimulam a imaginação e o pensamento crítico, com ingressos disponíveis para venda na rede SescSP, crianças até 12 anos não pagam.

5 de outubro

Circo

As Aventuras de José Pé

Com Josefina Siro, Mauricio Jara e Kiko Cardial

José Pé, um simpático trabalhador, vive uma aventura cheia de encanto ao se apaixonar por Manoela, uma mão artista. Esta comédia circense, leve e divertida, aborda um amor que vai além da paixão, mesmo com as intromissões hilárias do mensageiro Joel.

12 de outubro

Teatro

Em Busca da Boneca Azul

Com Companhia Lúdica

Dois palhaços, Tulipa e Tabefe, tornam-se detetives ao receberem a notícia do desaparecimento da boneca Azul, uma bailarina. Em uma jornada cheia de peripécias, eles precisam enfrentar os obstáculos criados por Líria, uma feiticeira habilidosa, e seu assistente atrapalhado, Panklata, para resolver o mistério.

19 de outubro

Teatro

Auto do Negrinho

Com Teatro Terreiro Encantado

Inspirado na lenda do Negrinho do Pastoreio, o espetáculo utiliza bonecos, música e a tradição oral do cordel para narrar a história de uma criança escravizada no sul do Brasil. A peça provoca uma reflexão profunda sobre o genocídio da juventude negra, indígena e pobre atualmente, onde o festejo e a cultura popular tornam-se atos de resistência.

26 de outubro

Teatro

Contos, causos, cartas e canções

Com Trupe BorboLetras

Inspirado pela Semana de Arte Moderna de 1922, o espetáculo combina teatro, música e literatura para resgatar o pensamento modernista e sua valorização da cultura popular brasileira. A troca de correspondências entre modernistas serve como fio condutor para discutir alfabetização e letramento de forma lúdica e criativa.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 5, 12, 19, 26 outubro

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia) / R$12,00 (credencial plena)

Crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano