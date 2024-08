Sesc São Caetano apresenta a série de atividades “Jardim de Mandacaru”

O Sesc São Caetano convida adultos e crianças para embarcarem juntos nas atividades “Jardim de Mandacaru: Semeaduras Brincantes para Colher Novos Tempos”. Esta iniciativa, que surge como uma resposta criativa aos desafios dos tempos atuais, propõe a exploração da jardinagem criativa por meio do brincar, proporcionando um espaço de conexão entre gerações por meio de atividades artístico-pedagógicas.

Inspirado na resistência do mandacaru, que floresce em meio à seca, o projeto oferece uma experiência sensorial guiada pelos elementos das estações do ano e dos quatro elementos da natureza. Os participantes terão a oportunidade de revitalizar seu contato com a natureza e de cultivar práticas lúdicas e afetivas que fortalecem as relações e ampliam a empatia.

Com uma programação dividida em quatro encontros, todos aos sábados de setembro às 11h, cada um será dedicado a uma estação do ano, incluindo atividades como escultura de argila, criação de mandalas e confecção de pipas, tudo em um ambiente acolhedor e imerso em elementos naturais. Os encontros têm duração de 1h e são abertos a crianças de 0 a 6 anos, sempre acompanhadas por seus responsáveis.

O Espaço de Brincar

O “Espaço de Brincar”, é voltado para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados e feriados das 9h às 17h30, é um convite ao brincar livre e criativo, com atividades planejadas para estimular o desenvolvimento infantil e fortalecer os vínculos familiares.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: 7, 14, 21, 28 de setembro às 11h

Recomendação etária: de 0 a 6

Senhas: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano