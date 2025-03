Sesc Santo André: lazer, cultura para toda a família

O Sesc Santo André é um dos principais centros culturais e de lazer da região do Grande ABC, oferecendo uma ampla programação de atividades para todas as idades. Com infraestrutura moderna, o espaço proporciona cultura, esportes, saúde, educação e convivência para a comunidade local e visitantes.

Onde fica o Sesc Santo André?

Localizado na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar, o Sesc Santo André está em uma área de fácil acesso, próxima a importantes vias da cidade. A unidade é bem conectada ao sistema de transporte público, com diversas linhas de ônibus que passam pela região, além de contar com estacionamento para quem prefere ir de carro.

A estrutura moderna do Sesc Santo André inclui espaços como piscinas, quadras poliesportivas, biblioteca, teatros e áreas para atividades ao ar livre. O local é projetado para receber pessoas de todas as idades, com acessibilidade em todas as dependências.

Quais atividades estão disponíveis no Sesc Santo André?

O Sesc Santo André oferece uma programação diversificada, atendendo a públicos de diferentes faixas etárias. Entre as principais atividades estão:

A unidade conta com ginástica multifuncional, aulas de yoga, pilates, natação e outras práticas esportivas para melhorar a qualidade de vida. Cultura e arte: Exposições, apresentações teatrais, shows musicais e sessões de cinema integram o calendário cultural.

Exposições, apresentações teatrais, shows musicais e sessões de cinema integram o calendário cultural. Cursos e oficinas: São oferecidos cursos em diversas áreas, como culinária, tecnologia, artesanato e desenvolvimento pessoal.

São oferecidos cursos em diversas áreas, como culinária, tecnologia, artesanato e desenvolvimento pessoal. Atividades infantis: Programação específica para crianças, incluindo brincadeiras, contação de histórias e oficinas lúdicas.

Programação específica para crianças, incluindo brincadeiras, contação de histórias e oficinas lúdicas. Serviços de saúde: Palestras, orientações e campanhas voltadas para a promoção da saúde e bem-estar.

O Sesc Santo André atualiza sua programação regularmente, disponibilizando as informações em seu site oficial e em suas redes sociais.

Como participar das atividades do Sesc Santo André?

Para participar das atividades, é necessário possuir a Credencial Plena ou a Credencial Atividades, que garantem acesso a serviços e descontos em programações. Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes, têm direito à Credencial Plena com valores mais acessíveis.

A inscrição para as atividades pode ser feita presencialmente na unidade ou pelo site do Sesc São Paulo, onde também estão disponíveis informações detalhadas sobre horários e vagas.

Quais são os horários de funcionamento do Sesc Santo André?

O Sesc Santo André funciona de terça a domingo, com horários que variam de acordo com os setores:

Terça a sexta-feira: das 9h às 21h.

das 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h.

Algumas atividades específicas, como a piscina e a biblioteca, têm horários diferenciados. É recomendado verificar a programação atualizada no site oficial para informações mais detalhadas.

O Sesc Santo André oferece atividades gratuitas?

Sim. Muitas atividades do Sesc Santo André são gratuitas ou têm valores acessíveis. Shows, exposições, palestras e eventos culturais frequentemente não exigem pagamento para participação, democratizando o acesso à cultura e ao lazer.

Além disso, há programas sociais que garantem gratuidade para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, mediante comprovação e análise.

Quais os principais eventos do Sesc Santo André?

A unidade é conhecida por promover eventos sazonais e de grande porte, como:

Festival de Inverno: Com programação especial de música, teatro e oficinas.

Com programação especial de música, teatro e oficinas. Semana do Meio Ambiente: Atividades educativas e práticas sustentáveis.

Atividades educativas e práticas sustentáveis. Circuito Sesc de Artes: Espetáculos gratuitos em diferentes linguagens artísticas.

Esses eventos são divulgados com antecedência nas plataformas digitais e em materiais institucionais.

Por que visitar o Sesc Santo André?

Visitar o Sesc Santo André é uma oportunidade de aproveitar um espaço cultural e esportivo completo, que promove qualidade de vida, integração social e acesso ao conhecimento. Com programação contínua e infraestrutura de excelência, a unidade é um ponto de encontro para a comunidade local e um exemplo de investimento em cultura e bem-estar.

Para mais detalhes, acesse o site oficial do Sesc Santo André e fique por dentro da programação atualizada.

Outras unidades do Sesc próximas a Santo André

Se você está em Santo André ou em regiões próximas, também pode visitar outras unidades do Sesc no ABC Paulista:

Sesc São Caetano: Focado em atividades culturais e educativas.

Focado em atividades culturais e educativas. Sesc São Bernardo do Campo: Com destaque para eventos esportivos e programas de saúde.

Essas unidades ampliam as opções de lazer e cultura na região, complementando a oferta do Sesc Santo André.

