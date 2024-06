Sesc Santo André tem programação para crianças com foco no desenvolvimento integral na primeira infância

A primeira infância, período que compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança, é reconhecida como uma fase crucial no desenvolvimento humano. Durante esses anos iniciais, ocorrem processos fundamentais como o amadurecimento do cérebro, a aquisição de habilidades motoras e cognitivas, além do desenvolvimento da capacidade de aprendizado e das relações sociais e afetivas. As experiências vividas nessa fase têm um impacto significativo no desenvolvimento futuro da criança, influenciando sua estrutura emocional, personalidade e capacidade de aprendizado ao longo da vida. Nesse contexto, o Sesc Santo André apresenta uma programação diversificada e enriquecedora que contempla esta fase, projetada para estimular o desenvolvimento saudável e integral das crianças desde os primeiros anos de vida.

Para quem não conhece, vale apresentar o Espaço de Brincar, um ambiente livre e interativo destinado a crianças de 0 a 6 anos, acompanhadas por seus adultos responsáveis. Este espaço visa estimular a convivência, socialização, e o livre brincar, reconhecendo a importância fundamental das experiências compartilhadas durante esta etapa na formação da personalidade e habilidades. A atividade Brinca, Bebê!, que ocorre neste espaço, é uma ação especialmente voltada para bebês de 0 a 3 anos, focada na ampliação do repertório imaginário e nas experiências sensoriais fundamentais para o desenvolvimento. A atividade, mediada pelas educadoras do Espaço de Brincar, incorpora uma variedade de vivências, adaptadas conforme as estações do ano e o clima.

Outro destaque é o Domingo de Brincar, com intervenções e mediações brincantes voltadas para a primeira e primeiríssima infância, envolvendo práticas coletivas como a preparação e experimentação de tintas naturais e argila, todas fundamentadas em referências culturais como os saberes Guarani, Tupi-Guarani e Afro-diaspóricos. Já as Rodas de Trocas e Saberes Sobre Gestação e Puerpério oferecem um espaço de escuta, acolhimento e troca de informações para gestantes e mães, promovendo discussões sobre temas relevantes como sono, políticas públicas, amamentação, entre outros.

Mas a programação não para por aí! Não somente os pequenos, as atividades também contemplam os mais crescidinhos. Com espetáculos como Maria e os Insetos, que narra a história de uma mulher que decidiu explorar sozinha as enigmáticas florestas tropicais do Suriname, ou O Livro do Mundo Inteiro, que conta com uma trupe de palhaços anunciando a escrita de um novo capítulo em seu grande livro. Em Tecendo Histórias de Canto e Encanto, o público é convidadoa viajar pelas histórias maravilhosa de Severa Rosa, costuradas ponto a ponto criando linhas entre o real e o imaginário.

Com uma variedade programática que incorpora desde o estímulo sensorial e o compartilhamento de saberes ancestrais até o desenvolvimento e a interação de crianças de todas as idades, as atividades proporcionam experiências enriquecedoras que contribuem para o crescimento saudável e integral dos pequenos desde os primeiros anos de vida. Algumas ações são gratuitas e abertas ao público e em outras, será necessário inscrição com 30 minutos de antecedência ou a retirada de ingresso na bilheteria da unidade. Confira a programação completa no Portal Sesc SP.

Programação:

Espaço de Brincar

Com Educadores Infantojuvenis

Espaço livre e interativo, que estimula a convivência, a socialização, o livre brincar e a criatividade de crianças de 0 a 6 anos, acompanhadas de seus responsáveis, aproximando a descoberta do brincar na infância e as experiências vividas pelos adultos.

De terças a domingos, das 10h às 19h

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis

Brinca, Bebê!

Com Educadoras do Sesc

Ação brincante voltada para bebês, de 0 a 3 anos, com o foco na ampliação de repertório imaginário e nas experiências sensoriais, todas as terças-feiras. Atividade mediada pelas educadoras do Espaço de brincar, para as pessoas frequentadoras do espaço fixo do Programa e os novos públicos, que parte da contínua observação e avaliação do trabalho de atendimento dos públicos e da conclusão da necessidade de protagonizar a primeiríssima infância.

De 4/6 a 17/12, terças, das 14h às 15h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis

Domingo de Brincar

Com Educadoras do Sesc

Intervenções e mediações brincantes com vivências coletivas voltadas primeira e primeiríssima infância e seus adultos acompanhantes, a partir de ações como: Preparação e experimentação de tintas naturais; Vivências com argila; Amassa a Massinha, Rio Brincante e outros. Buscando o referencial das vivências e referências Guarani, Tupi-Guarani e Afro-diaspóricas.

Dias 9 e 23/6, domingos, das 11h às 12h

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis

Rodas de Trocas e Saberes Sobre Gestação e Puerpério

Com Coletiva Raízes do Parto

A roda de conversa busca a expressão e escuta entre as participantes, abordando temas variáveis conforme as demandas orgânicas do grupo, enriquecendo as discussões. Realizados no Espaço de Brincar do Sesc Santo André e em instituições do Programa Sesc Mesa Brasil, eles oferecem acolhimento e informação sobre o período gravídico-puerperal, parentalidade e autocuidado, priorizando moradoras locais e frequentadoras. Cada roda tem um tema inicial proposto pela equipe da coletiva Raízes do Parto, sustentando-se na interação do grupo.

Dias 14 e 21, sextas, das 14h às 17h

Dias 29/6, sábado, das 11h às 12h30

Espaço de Brincar

Não recomendado para menores de 16 anos – Autoclassificação

Grátis

Outros espaços:

Tecendo Histórias de Canto e Encanto

com Patrícia Ashanti

Com gosto de café e bolo de fubá, cheiro de chuva e colo de mãe, conchegamos na rede da memoria, vamos viajar pelas histórias maravilhosa de Severa Rosa, tecida em bordados de arpillera e musicas. Patricia Ashanti convida a todes pra ouvir histórias baseadas no Livro “A Mulher que pariu um peixe e outros contos Fantásticos de Severa Rosa”, da Autora Rai Soares.

Dia 15/6, sábado, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

O Livro Do Mundo Inteiro

Com a Trupe Dunavô

Uma trupe de palhaços chega anunciando que veio escrever uma nova história no seu grande livro. Os palhaços pedem à plateia que os ajude a iniciar uma história, qualquer história. E encorajam as pessoas a participar da escrita deste livro. O público dá uma ideia e a trupe as recria em cena, construindo uma nova história na frente do espectador. Cada apresentação do livro é uma escrita nova a ser realizada. Mudam-se as pessoas, o lugar, as referências… muda-se tudo! O livro do mundo inteiro é um livro feito para ser vivo e ao vivo. Tudo é construído com o público naquele exato momento do encontro.

Dia 29/6, sábado, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Assombrinhos

Com o Núcleo Quanta

“Assombrinho” é uma instalação aberta e interativa sobre seres fantásticos, para a livre experimentação das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. Tem

influência da obra de Hélio Oiticica e Lygia Pape, de Jeanne-Claude e Christo, dos conceitos de Adorno sobre o assombro, além de dar continuidade aos interesses do Núcleo Quanta. Três fantasmas estão em ensaio e quando as crianças chegam, tudo se altera. Estes seres fantasmáticos se multiplicam e a experiência se abre para a criação conjunta. Daí pode surgir dança, jogo, brincadeira e performance, estímulos ao protagonismo das crianças.

Dia 30/6, domingo, das 11h às 13h

Sala de Múltiplo Uso

Livre – Autoclassificação

Maria e os insetos

Com a Cia Delas

No final do século XVII uma mulher decide explorar sozinha as enigmáticas

florestas tropicais do Suriname. Lá ela encontra calor, umidade, plantas

exóticas e… insetos! O que para alguns era motivo de repulsa, para ela era

material de pesquisa. Seu olhar e paciência em acompanhar o processo de

metamorfose das borboletas revolucionou a maneira como esses animais

foram compreendidos. A vida de Maria nos fala sobre determinação, coragem

e persistência

De 9 a 30/6, domingos, das 16h às 17h

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$30,00 / R$15,00 / R$10,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André