Sesc Santo André tem oficina de artes com a temática de Prevenção ao HIV/AIDS neste fim de semana

Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o Sesc Santo André será palco de atividades especiais que unem arte e saúde no marco do Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Por meio do Projeto Corpo Vivo Posithivo, os participantes terão a oportunidade de refletir sobre corpo, sexualidade, saúde e o combate ao preconceito contra pessoas que vivem com HIV/aids, em uma programação que combina oficinas, cortejo e rodas de conversa.

No dia 30, será realizada a Oficina Estandartes em Cianotipia, na qual os participantes criarão estandartes utilizando a técnica fotográfica artesanal da cianotipia. As peças, impressas sobre tecido, trarão mensagens sobre o viver e conviver com HIV/aids, transformando-se em ferramentas artísticas de conscientização e luta contra o estigma.

Já no dia 1º de dezembro, a programação incluirá o Cortejo Corpo Vivo Posithivo, que percorrerá os espaços da unidade com os estandartes confeccionados. Em seguida, uma roda de conversa discutirá a importância da arte como instrumento de resistência e inclusão para pessoas que vivem com HIV/aids.

O Corpo Vivo Posithivo é uma ação idealizada pelos educadores e artistas Gustavo Falqueiro e Leandro Tupan, que utiliza a cianotipia – técnica fotográfica do século XIX – para gravar os corpos de pessoas que vivem com HIV em tecidos. Posteriormente, esses tecidos são transformados em estandartes, promovendo visibilidade e combatendo preconceitos em espaços públicos.

Essa programação faz parte do Projeto Contato, iniciativa do Sesc São Paulo que, em sua sétima edição, promove atividades em diversas unidades da capital e do interior, reforçando a importância do cuidado e da informação na luta contra o estigma relacionado ao HIV/aids.

Para mais informações, acesse sescsp.org.br/contato.

Programação

Oficina: Estandartes em Cianotipia

Datas: 30/11 (sábado), 14h às 16h | 1/12 (domingo), 11h às 13h

Local: Sesc Santo André

Inscrições no local, 30 minutos antes da atividade

Cortejo: Corpo Vivo Posithivo

Data: 1/12 (domingo), 14h às 14h30

Local: Sesc Santo André

Roda de Conversa: Corpo Vivo Posithivo

Data: 1/12 (domingo), 14h30 às 16h

Local: Sesc Santo André

Serviço

O quê: Projeto Contato – Ações para promoção da saúde sexual e prevenção das ISTs e Aids do Sesc São Paulo

Quando: 30/11 e 1/12

Onde: Sesc Santo André

Entrada: Gratuita, com inscrições no local para atividades específicas