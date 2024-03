Sesc Santo André recebe a exposição Darwin, o Original

O Sesc Santo André recebe, a partir de 15 de março, a exposição Darwin, o Original, com entrada gratuita a todos os públicos. Com curadoria de Éric Lapie e curadoria científica de Guillaume Lecointre, a mostra convida todos a embarcarem em uma fascinante viagem pelas ideias revolucionárias de Charles Darwin (1809-1882), e as inovações na abordagem científica que ele trouxe ao elaborar sua teoria da evolução das espécies., A exposição conta, ainda, com uma equipe de educadores e educadoras que acompanham as visitas, que podem ser espontâneas e agendadas, potencializando a experiência de visitação.

A exposição Darwin, o Original é fruto de uma parceria entre o Sesc São Paulo e a instituição francesa Universcience, idealizadora da mostra original em colaboração com o Museu Nacional de História Natural da França. O projeto conta, ainda, com o apoio da Embaixada da França no Brasil e com o patrocínio do Magazine Luiza, e foi concebida através da Lei de Incentivo à Cultura. Desde que teve sua primeira montagem no Brasil a exposição já recebeu mais de 90 mil pessoas nas unidades do Sesc em Interlagos (2022) e Campinas (2023).

A curadorias contou com o apoio de um comitê científico multidisciplinar. Darwin, o Original contrasta dois universos: um predominantemente histórico, configurado no uso sistemático de reproduções de imagens do século XIX, e um contemplativo, que permite que o tema da ciência evolutiva atual seja compreendido de forma diferente e com diversos conteúdos interpretativos atemporais.

Para a montagem da mostra no Brasil, foi criada a Sala Brasil — um espaço elaborado especialmente para ilustrar a passagem do naturalista por terras brasileiras. A curadoria é de Leda Cartum e Sofia Nestrovski, com consultoria científica de Flávia Natércia da Silva Medeiros.

“Depois de ter percorrido os caminhos de Darwin na sua teoria da seleção natural, a última sala da exposição Darwin, O Original convida a uma viagem no tempo, pelo passado natural e cultural do Brasil. Estão expostos fósseis de animais extintos que já viveram aqui, assim como os de outros que ainda vivem; amostras de madeira e pinturas de naturalistas ilustram a diversidade das árvores brasileiras; a trilha, composta por Luca Raele, traz para a sala os cantos de aves locais. O visitante vai entrar em contato com os múltiplos tempos que se acumulam no agora, olhando darwinianamente para o próprio território”, comentam as curadoras, que são autoras do livro As vinte mil léguas de Charles Darwin e do podcast de divulgação científica Vinte mil léguas.

CHARLES DARWIN

Charles Robert Darwin foi um proeminente naturalista, geólogo e biólogo britânico, conhecido por suas contribuições fundamentais para a teoria da evolução. Darwin estabeleceu a ideia da descendência comum entre todos os seres vivos e formulou a teoria da seleção natural como o mecanismo primário da evolução. Seu trabalho revolucionário, incluindo a publicação de “A Origem das Espécies” em 1859, desafiou as concepções científicas da época e, ganhou aceitação generalizada, solidificando-se como o principal modelo explicativo da diversidade da vida na Terra. Darwin dedicou anos de pesquisa e viagens, destacando-se sua expedição a bordo do veleiro HMS Beagle, que fundamentou suas observações e teorias. Seus estudos subsequentes sobre a evolução humana, sexualidade e botânica também são reconhecidos como marcos importantes da ciência. Sua influência transcendeu seu tempo, sendo reverenciado como uma das figuras mais importantes na história.

NO BRASIL

Antes de seu desembarque nas Ilhas Galápagos, Darwin explorou as terras brasileiras durante sua viagem a bordo do HMS Beagle, em 1832. No decorrer de sua estadia de três meses, ele não apenas se encantou com a rica biodiversidade da região, com a exuberância da Mata Atlântica e a riqueza natural, mas também ficou fascinado com a fauna e flora únicas do país, e explorou as profundezas das florestas tropicais, coletando espécimes e observando a interação dos diferentes ecossistemas. No entanto, sua passagem pelo Brasil também o confrontou com as injustiças sociais prevalentes desde aquela época, ficando profundamente perturbado com a escravidão e os horrores associados a ela. Testemunhar o tratamento desumano e a brutalidade infligida aos escravizados deixou uma marca indelével em Darwin, um abolicionista convicto cuja família defendia firmemente a causa.

O QUE ENCONTRAR NA EXPOSIÇÃO

A exposição oferece uma imersão no contexto histórico, intelectual e cultural da sociedade da era vitoriana britânica onde o cientista viveu, de forma lúdica e totalmente interativa, provocando o público a percorrer os diferentes ambientes, que estão separados por módulos.

Ao acessar o espaço expositivo, no módulo “Darwin e seu tempo”, os visitantes são recebidos com elementos cronológicos da vida e origens de Darwin. Em seguida, em “Volta ao mundo em 1741 dias”, o público tem a oportunidade de explorar o HMS Beagle, navio que levou Darwin em sua icônica expedição como naturalista. Eles podem conhecer um pouco das atividades que ele realizou a bordo durante os 1741 dias de sua viagem ao redor do mundo.

Na seção intitulada “As Escalas”, somos convidados a reconsiderar noções de escala e tempo, essenciais para compreender a base da teoria de Darwin sobre a evolução. O ponto central da exposição é o núcleo dedicado à “Revolução Darwiniana”, onde são apresentados os principais pontos e linhas argumentativas das obras fundamentais de Darwin. Em seguida, os visitantes podem explorar informações sobre a recepção das ideias de Darwin no mundo das artes e na mídia da época, no módulo “A recepção das ideias de Darwin”.

Em “A Ciência da Evolução na Atualidade”, é destacado como as pesquisas e descobertas de Darwin continuam a influenciar a ciência até os dias atuais, expondo parte de seu legado duradouro. Por meio de uma série de esquetes animadas, a seção “Darwin na Intimidade” apresenta curiosidades e pontos interessantes da biografia pessoal do naturalista. Por fim, o último módulo, a Sala Brasil oferece uma reflexão sobre o seu trabalho, traçando paralelos com a realidade e produção científica brasileira, sob uma visão decolonial.

DARWIN, O ORIGINAL



Abertura: 15 de março de 2024, às 11h.

Período de visitação: 15 de março a 13 de agosto, terça à sexta, das 10h30 às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 18h.

Local: Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

AGENDAMENTO DE GRUPOS

Com o objetivo de possibilitar uma ação educativa, propositiva e transformadora, além das visitas espontâneas, o Sesc Santo André oferece mediação feita por educadores da unidade, para grupos organizados e agendados previamente: escolas, empresas, ONGs e outras instituições.

Realização no Brasil: Sesc São Paulo

Apoio: Embaixada da França no Brasil

Patrocínio: Magazine Luiza

