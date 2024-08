Sesc Santo André realiza atividades do projeto Agosto Indígena, que traz Educação como tema

Por meio de atividades como apresentações, exibições de filmes, vivências coletivas, bate-papos, contações de histórias, cursos, entre outras, o Agosto Indígena convida todas as pessoas para um exercício coletivo de valorização da pluralidade dos Povos Indígenas. Esta edição do Agosto Indígena é dedicada aos processos de educação de diversas culturas originárias no Brasil, fundadas em relações comunitárias, visando incitar as oportunidades do aprendizado coletivo. Ainda que existam especificidades em cada grupo, as centenas de etnias indígenas revelam que a educação só pode ser alcançada por meio de um compromisso com o respeito e com a valorização da diferença.

No Sesc Santo André, nos dias 19 e 21, acontece a oficina de cerâmica e apresentação com as mestras louceiras Kariri-Xocó, onde o publico aprenderá a moldar peças de barro ao som de cantigas tradicionais. De 7 a 21, o curso de Letramento Racial em Direitos Humanos será ministrado pela artista Moara Tupinambá, usando colagem para explorar a perspectiva indígena. Aos sábados, de 10 a 31, o curso Nhandereko abordará a cultura Guarani por meio de alimentação, dança, cantos e artesanato, incluindo uma visita à aldeia Nhamandu Mirim. As atividades são gratuitas, sendo necessária a inscrição com 30 minutos de antecedência para a oficina, e inscrição prévia pelo Portal Sesc SP ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP para os cursos.

Ao visibilizar a potência do tema da Educação no Agosto Indígena, o Sesc São Paulo contribui para promover uma reflexão sobre os processos de aprendizagem, confluindo para uma sociedade equitativa, que prioriza o bem-viver e o respeito às diferenças. A programação segue por todo o mês de agosto e, por meio de linguagens diversas, o Sesc São Paulo mergulha na multiplicidade cultural dos povos originários

SERVIÇO:

Agosto Indígena

De 1º a 31 de Agosto

Confira um resumo dos destaques das unidades do Sesc que recebem as atividades do Agosto Indígena. Programação completa em sescsp.org.br/agostoindigena

Programação do Sesc Santo André:

Oficina e apresentação

Cerâmica Kariri-Xocó

Juntar o barro e as poderosas vozes das mulheres do povo indígena Kariri-Xocó para um compartilhar único. Enquanto as pessoas participantes moldam suas peças, aprendem cantigas tradicionais e a técnica do uso da voz dos cantos de trabalho (o Canto Rojão) das mestras louceiras Kariri-Xocó. Com Dé Kariri-Xocó e Nari Nunes Kariri-Xocó.

Santo André – Dias 19 e 21/8. Terça e Quinta, 15h às 17h

Cursos

Letramento Racial em Direitos Humanos a partir da Colagem Indígena

Por meio da técnica de colagem, o curso aborda a temática dos direitos humanos a partir da perspectiva indígena. Com Moara Tupinambá.

Santo André – de 7 a 21/8. Quartas, 15h às 17h.

Grátis. 12 anos

Nhandereko: Modos de Viver Guarani

O curso oferece um mergulho na cultura Guarani em quatro encontros temáticos: alimentação tradicional, dança, cantos e artesanato, culminando com uma visita à aldeia Nhamandu Mirim, em São Vicente. Uma oportunidade para conhecer e valorizar as tradições deste povo originário do litoral paulista.

Santo André – de 10 a 31/8. Sábados, 10h30 às 16h30.

Grátis. 12 anos

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André