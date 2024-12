Sesc Santo André promove sustentabilidade e cidadania através das Feiras de Trocas e de Brechós ABC

O Sesc Santo André realiza, nos dias 7 e 8 de dezembro, duas feiras que unem sustentabilidade, consumo consciente e troca de experiências. Com a presença do Coletivo Feira de Brechós ABC, o evento contará com o Trocaria ABC, espaço destinado à troca gratuita de peças de vestuário para gestantes, bebês e crianças, e com a Feira de Brechós do ABC, um encontro que valoriza o comércio sustentável e a moda a partir do reuso.

No dia 7 de dezembro, a partir das 10h30, a Feira de Brechós do ABC ocupa a Área de Convivência com uma seleção de roupas e produtos sustentáveis. Criada em 2018 por Miriã dos Santos e Marília Reis, o projeto apoia o comércio de roupas usadas e valoriza o trabalho de artistas, artesãos e empreendedores da região. A feira promove o consumo consciente ao reunir peças cuidadosamente selecionadas, incentivando o público a refletir sobre o impacto do setor de moda no meio ambiente. Além de gratuita, a feira oferece uma experiência de compra acessível e voltada para o bem-estar da comunidade, além de possibilitar a economia criativa e fortalecer a cultura da reutilização no ABC.

No dia 8, também a partir das 10h30, acontece a Feira de Trocas – Trocaria ABC, dedicada especialmente a gestantes, bebês e crianças, proporcionando um espaço para que as famílias possam trocar peças de forma gratuita e sustentável. Organizada em araras e prateleiras por categorias de vestuário, a feira facilita o acesso a itens como roupas para recém-nascidos e crianças de até 5 anos. Para cada peça trazida, os participantes podem escolher outra peça da mesma categoria, criando um ciclo de reutilização prático e consciente. Além de reduzir o desperdício, proporciona uma alternativa econômica às famílias, promovendo a troca solidária de roupas em bom estado e conscientizando o público sobre práticas de consumo sustentável.

A partir destas feiras, o Sesc Santo André abre espaço para o consumo consciente e o compartilhamento de recursos. Com entrada gratuita, estes eventos oferecem à comunidade uma oportunidade de praticar da moda upcycling – termo que propõe o reaproveitamento de roupas e acessórios – e se conectar com a sustentabilidade, contrapondo a tendência de descarte rápido que domina o mercado atual.

Programação:

Feira de Trocas – Trocaria ABC

Com Coletivo Feira de Brechós ABC

Dia 7/12, sábado, das 10h30 às 18h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Feira de Trocas de Artigos para Bebês, Crianças e Gestantes – Trocaria ABC

Com Coletivo Feira de Brechós ABC

Dia 8/12, domingo, das 10h30 às 15h30

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André