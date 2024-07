Sesc Santo André promove o primeiro encontro Sesc Move Empresas

No Brasil, a saúde mental dos trabalhadores é um desafio crescente, conforme indicam diversos estudos. Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do IBGE divulgada no ano de 2019, aproximadamente 10,2% da população adulta recebeu diagnóstico de depressão, sem levar em consideração os casos que são subnotificados pelo medo ou pela falta de acolhimento. Levando em consideração a pandemia de Covid-19 e suas consequências, atualmente, este número é possivelmente muito maior. Além disso, os transtornos mentais relacionados ao trabalho são uma das principais causas de afastamento laboral, evidenciando a necessidade urgente de medidas para promover o bem-estar psicológico nos locais de trabalho e na rotina das pessoas.

Neste contexto, o Serviço Social do Comércio – Sesc desempenha um importante papel na realização de atividades diárias que têm por finalidade a promoção do bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores das empresas do comércio de bens, serviços e turismos. Praticar atividades esportivas, desenvolver hábitos para uma vida mais saudável, fazer excursões e passeios turísticos, adquirir novos conhecimentos e habilidades, frequentar teatros, cinemas, bibliotecas, salas de exposição e outros espaços culturais, desfrutar de momentos de lazer com a família e amigos são algumas experiências que esses trabalhadores podem vivenciar no dia a dia nas unidades do Sesc. Espaços e atividades pensados para promover convivência, reflexão e bem-estar.

No dia 8 de agosto, a partir das 8h, o Sesc Santo André promove o Sesc Move Empresas, encontro que convida representantes de empresas destes setores para conhecer e difundir as ações e programas promovidas pelo Sesc. Além de receptivo com café da manhã, haverá apresentação de Breaking com Bboy LLan e Denilson Alves, o Bboy Baby e bate-papo com o educador físico-esportivo do Sesc – José Roberto Almeida da Costa, sobre a importância da prática da atividade física diária, e das organizações criarem espaços ou mecanismos que estimulem os funcionários à uma rotina de exercícios físicos.

Na fala sobre as ações desenvolvidas, será apresentado o programa de Relacionamento com Empresas, criado para facilitar o acesso dos funcionários aos benefícios e serviços oferecidos. O programa não apenas fortalece as relações entre o Sesc e as empresas parceiras, mas também promove “in loco”, ou seja, no espaço da empresa, atividades esportivas, oficinas, vivências, palestras, encontros entre outros. Dessa forma, o Sesc contribui para a promoção de uma cultura organizacional mais saudável e sustentável, alinhada com as demandas contemporâneas de cuidado com a saúde, além de ampliar o alcance de suas iniciativas. As inscrições para participar do encontro devem ser realizadas a partir de 16 de julho, pelo link disponibilizado no Portal Sesc SP. As vagas são limitadas.

O encontro integra a Semana Move, campanha latino-americana de promoção da prática de esportes e exercícios físicos, em que instituições organizam anualmente atividades de acesso livre para sua comunidade, com o intuito de disseminar os benefícios de manter-se ativo. Este ano, a 12ª edição ocorre entre os dias 21 à 29 de setembro, com ações em todas as unidades do Sesc São Paulo.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André