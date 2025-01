Sesc Santo André inicia 2025 com uma programação musical repleta de ancestralidade e força 

O Sesc Santo André inicia 2025 com uma programação musical que celebra as múltiplas faces da música brasileira, com apresentações que conectam história, ancestralidade e inovação. De shows intimistas a tributos a grandes nomes da música nacional, janeiro está pronto para proporcionar experiências culturais imersivas na MPB.

A cantora Tássia Reis abre a agenda, no dia 10, com o show Topo da Minha Cabeça, inspirado em seu quinto álbum. Conhecida por sua versatilidade em estilos como Soul, Rap, Samba e R&B, Tássia traz ao público um espetáculo que reflete sua trajetória pessoal e artística. O repertório aborda temas como introspecção, pertencimento e reconexão com suas origens, embalados por sonoridades afrofuturistas.

No dia 11, Tatiana Bueno comemora 20 anos de carreira com o show Agradecer, concebido para celebrar sua trajetória como cantora e compositora paulistana. A apresentação, carregada de emoção e espiritualidade, inclui um repertório autoral vibrante e conta com participações especiais como Moisés da Rocha, radialista icônico e seu padrinho musical, além de Cello Resende, Wiliam Partideiro e Robson Capela.

Já no dia 24 é a vez de ANNÁ Alvorece Clara Nunes. Mais do que uma homenagem, o show reinterpreta o clássico álbum de 1974, que imortalizou sucessos como “Conto de Areia”. Com uma combinação de instrumentação tradicional do samba e arranjos contemporâneos que incluem naipes de sopros e cordas, ANNÁ cria um diálogo entre a tradição e sua leitura artística singular.

No dia 25, Wiliam Partideiro, há mais de três décadas atuando no samba, apresenta um show que combina clássicos do gênero com suas composições. Reconhecido por seu timbre marcante e carisma, o artista transforma o palco em um espaço de interação e celebração, conectando-se profundamente com a plateia por meio de sua música e presença cativante.

A programação de janeiro no Sesc Santo André destaca a força da MPB como uma expressão artística essencial para compreender a identidade cultural brasileira. Com a introspecção e afrofuturismo de Tássia Reis, a espiritualidade e emoção de Tatiana Bueno, as releituras de ANNÁ e a conexão autêntica de Wiliam Partideiro com o samba, cada show reafirma o papel da música popular brasileira na preservação de nossas raízes e na constante reinvenção de seus estilos.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André